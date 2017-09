Membro da equipa de Narcos aparece morto no México

Carlos Muñoz terá sido baleado quando andava à procura de locais para gravar novas cenas da popular série da Netflix

Ganhava a vida à procura do local ideal para gravar cenas para séries de TV e filmes. Atualmente, fazia-o para a popular série Narcos da Netflix numa das regiões mais violentas do México. Foi encontrado sem vida. Baleado. Tinha 37 anos.

A avaliar pela falta de testemunhas, a polícia mexicana tem pela frente uma missão impossível. Afinal, ninguém terá visto quem atingiu mortalmente Carlos Muñoz encontrado no seu carro numa área rural dos arredores da cidade de Temascalapa, a cerca de 100 quilómetros a nordeste da Cidade do México, capital do país.

Um amigo de Carlos Muñoz disse ao El País que a vítima andava pela região, de máquina fotográfica em punho, à procura de novos destinos para filmagens. Já o tinha feito, a outras latitudes, para filmes como Spectre, do eterno agente secreto James Bond, e Sicario, que conta a história de um agente do FBI encarregue de aniquilar um cartel de traficantes de droga mexicanos.

Carlos Muñoz trabalhava agora como freelancer para a Netflix.