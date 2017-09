Conselho de Segurança “esgotou” opções para conter programa nuclear da Coreia do Norte

A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas declarou este domingo que o Conselho de Segurança já não tem margem de manobra diplomática para conter o programa nuclear da Coreia do Norte e sugeriu que pode passar o assunto ao chefe do Pentágono.

"Basicamente, esgotámos todas as coisas que podíamos fazer no Conselho de Segurança neste momento", disse Nikki Haley em entrevista ao programa "State of the Union" da CNN, acrescentando que não tem quaisquer problemas em passar o dossiê norte-coreano para o secretário da Defesa, James Mattis.

As declarações surgiram horas depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter insistido na retórica bélica contra Pyongyang face aos seus mais recentes testes de mísseis balísticos, dizendo no Twitter que falou ao telefone com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, este fim de semana, sobre o "homem-foguete" Kim Jon-un. "Falei com o Presidente Moon da Coreia do Sul na noite passada [sábado]. Perguntei-lhe como está o homem-foguete. Há filas de gás a formarem-se na Coreia do Norte. É uma pena!"

Com a assembleia-geral da ONU prestes a ter início esta terça-feira, na sede da organização em Nova Iorque, os comentários de Haley e de Trump sugerem que os EUA continuam a não abdicar da opção de ações militares contra a Coreia do Norte por causa dos seus mísseis e do seu programa nuclear, menos de um mês depois de Pyongyang ter executado o seu sexto e mais poderoso teste nuclear à data.

Na quinta-feira, dias depois de o Conselho ter aprovado novas sanções contra as importações de produtos petrolíferos norte-coreanos e contra a indústria têxtil do país, uma das suas derradeiras fontes de rendimento, as forças norte-coreanas voltaram a lançar um míssil balístico sobre o Japão, o segundo projétil armado a sobrevoar o país em menos de um mês. No rescaldo desse teste, a China voltou a pedir aos EUA que se abstenham de fazer ameaças à Coreia do Norte.

Questionada sobre o aviso feito por Trump no mês passado sobre Pyongyang vir a enfrentar "fogo e fúria" se não suspender os seus programas militares, Haley garantiu este domingo que essa "não foi uma ameaça oca". "Se a Coreia do Norte mantiver este comportamento imprudente, se os Estados Unidos tiverem de se defender ou de defender os seus aliados de alguma forma, a Coreia do Norte será destruída. E todos sabemos isso. E ninguém quer isso. Ninguém quer uma guerra. Estamos apostados nas outras possibilidades que ainda temos, mas há uma série de opções militares em cima da mesa."