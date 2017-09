Alemanha junta-se à China e à Rússia nos pedidos de negociações diretas com a Coreia do Norte

O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros defende que são necessárias negociações diretas com a Coreia do Norte face aos progressos alcançados nos últimos meses por Kim Jong-un no seu programa nuclear e de mísseis balísticos. Numa entrevista ao jornal "Bild" publicada esta segunda-feira, Sigmar Gabriel diz que o mundo deve aguardar pelos resultados das mais recentes sanções do Conselho de Segurança da ONU a Pyongyang, aprovadas há uma semana, mas que a par disso são necessários "passos e visões corajosas", entre eles dar início a conversas diretas com o país.

Há muito que responsáveis alemães defendem a necessidade de se encontrar uma solução diplomática para o problema norte-coreano, refere esta segunda-feira a Associated Press, com a chanceler Angela Merkel a sublinhar, recentemente, que as negociações diretas com o Irão, que conduziram ao histórico acordo de 2015, podem servir de modelo para abordar a questão norte-coreana.

Assim reage também Gabriel na entrevista desta segunda-feira, na qual sublinha que "é nececessária outra garantia de segurança que não a bomba nuclear", dando como exemplo o desanuviamento das tensões durante a Guerra Fria – para isso, refere o chefe da diplomacia alemã, é necessário que haja negociações diretas com Kim envolvendo a China, a Rússia e também os Estados Unidos.

Neste momento, a administração de Donald Trump continua a rejeitar essa possibilidade, com a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Nikki Haley, a sugerir este domingo que a hipótese de ações militares contra Pyongyang não está excluída.

No início de julho, no rescaldo do teste de um míssil balístico intercontinental (ICBM) com capacidade para atingir o estado norte-americano do Alasca, especialistas já tinham sublinhado que a única alternativa viável para conter a potencial ameaça norte-coreana é sentar Kim e Trump à mesma mesa, a par de Xi Jinping e de Vladimir Putin.

"Dado o diminuto impacto das sanções económicas, Trump pode muito bem concluir que a 'diplomacia do hamburguer' é a única forma de cumprir a sua garantia de que a Coreia do Norte nunca terá mísseis nucleares com capacidade para atingir a América", referiu na altura Kim Sengupta, correspondente de defesa do "Independent".

Desde então, e sem qualquer sinal favorável a negociações da parte da administração norte-americana, a Coreia do Norte já testou novos ICBM que, em teoria, têm alcance suficiente para atingir qualquer parte da América continental e também uma bomba de hidrogénio cinco vezes mais poderosa que a bomba atómica largada pelos EUA sobre Nagasaki em 1945 – naquele que foi o sexto e mais poderoso teste nuclear de Pyongyang à data, com Kim a garantir que já tem como incorporar miniaturas de ogivas nucleares nos seus mísseis.