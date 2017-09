Londres baixa nível de alerta

Um ataque é altamente provável, mas não iminente

O Governo britânico baixou o nível de ameaça terrorista passando de critico para severo. Este nível significa que um ataque é altamente provável, mas não iminente.

"No seguimento do ataque em Parsons Green na passada sexta-feira, a polícia fez bons progressos naquela que é uma investigação que continua", disse Amber Rudd, ministra do Interior.

Esta revisão do nível de segurança acontece depois da polícia fazer duas detenções e de efetuar várias buscas.