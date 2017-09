Nível de alerta sobe em Londres

O aumento da segurança significa que outro ataque pode estar iminente

O nível de alerta em Londres subiu de grave para crítico, o mais elevado. Segundo o jornal inglês "The Guardian", que cita a primeira-ministra, este aumento da segurança significa que outro ataque pode estar iminente.

"Para este período, militares vão substituir polícias na guarda de locais critícos mas não acessíveis ao público em geral. Haverá mais policias armados nos transportes e nas ruas.Isto garantirá mais segurança enquanto a investigação prossegue", disse Theresa May.

O ataque desta sexta-feira, ocorrido de manhã cedo, à hora de ponta, tinha como objetivo causar graves danos, acusou ainda a chefe de Estado. Vinte e nove pessoas ficaram feridas quando um engenho artesenal detonou sem explodir. Uma falha elétrica ou um defeito de concepção fizeram com que não houvesse onda de choque nem projeção de estilhaços, pelo que não houve vítimas mortais.

Ainda que, a agência do Daesh (Amaq) tenha reinvindicado o atentado, as características deste, nomeadamente, o amadorismo com que foi levado a cabo fazem pensar num ato isolado e não numa ação planificada e didigida à distância. Entretanto a polícia já sabe que as características dos explosivos são diferentes dos usados no concerto de Ariana Grande, em Manchester (22 mortos), e quer a técnica de fabricação, quer as imagens de vidovigilância do metro estão a ser analisadas pelas autoridades em busca de pistas.