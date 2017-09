Ministros dos Negócios Estrangeiros do Conselho de Segurança da ONU vão debater Coreia do Norte

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros do Conselho de Segurança da ONU reúnem-se na quinta-feira para discutir a proliferação de armas de destruição maciça, nomeadamente a ameaça representada pela Coreia do Norte, disseram este sábado fontes diplomáticas.

Os Estados Unidos fizeram a proposta da reunião, que se realiza durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque.

O objetivo da reunião "é discutir formas de o Conselho de Segurança melhorar a aplicação de resoluções que adotou, no sentido de prevenir a proliferação das armas mais perigosas do mundo", indica uma informação dos Estados Unidos sobre a reunião, citada pela agência de notícias AFP.

O Conselho de Segurança, por iniciativa dos Estados Unidos, adotou na segunda-feira mais uma resolução contemplando sanções contra a Coreia do Norte, proibindo nomeadamente as exportações de têxteis e reduzindo o abastecimento de petróleo, na sequência do ensaio nuclear feito por Pyongyang no último dia 3.

Segundo fontes diplomáticas a reunião de quinta-feira visa evidenciar a unidade que existe a nível mundial face ao regime norte-coreano.

Na sexta-feira a Coreia do Norte lançou um novo míssil na direção do Japão em resposta a recentes sanções da ONU. O líder do país, Kim Jong-un disse que o objetivo foi "acalmar a beligerância" dos Estados Unidos.