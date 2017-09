Detido suspeito do ataque no metro de Londres

O suspeito é um jovem de 18 anos, capturado em Dover. As autoridades já tinham aumentado o nível de alerta

A polícia britânica deteve um jovem de 18 anos suspeito pelo atentado de ontem em Londres, segundo o jornal inglês "The Guardian". O homem foi detido em Dover, junto da área portuária.

"Por razões de investigação não daremos mais detalhes sobre o homem", disse Neil Basu, responsável pela polícia metropolitana, depois de definir a detenção como "significativa".

Antes, as autoridades aumentaram o nível de alerta de grave para crítico, o mais elevado. O ataque desta sexta-feira, ocorrido de manhã cedo, à hora de ponta, tinha como objetivo causar graves danos, acusou ainda a chefe de Estado. Vinte e nove pessoas ficaram feridas quando um engenho artesenal detonou sem explodir. Uma falha elétrica ou um defeito de concepção fizeram com que não houvesse onda de choque nem projeção de estilhaços, pelo que não houve vítimas mortais.

Ainda que, a agência do Daesh (Amaq) tenha reinvindicado o atentado, as características deste, nomeadamente, o amadorismo com que foi levado a cabo fazem pensar num ato isolado e não numa ação planificada e didigida à distância. Entretanto a polícia já sabe que as características dos explosivos são diferentes dos usados no concerto de Ariana Grande, em Manchester (22 mortos), e quer a técnica de fabricação, quer as imagens de vidovigilância do metro estão a ser analisadas pelas autoridades em busca de pistas.