Sindicatos esperam 5.000 enfermeiros para os protestos em Lisboa

Os sindicatos esperam cerca de 5.000 enfermeiros nas manifestações desta sexta-feira em Lisboa, tendo-se iniciado pelas 12h00 o primeiro protesto junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

Luís Mós, delegado do sindicato dos Enfermeiros, disse à agência Lusa que são esperadas dezenas de autocarros com enfermeiros de todo o país.

Sobre a greve de três dias convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que não tem aderido aos recentes protestos, o sindicalista afirmou que ainda não há decisão sobre se vão aderir a essa paralisação (em outubro).

A greve, de cinco dias, que hoje chega ao fim, foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros e pelo Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, tendo ficado de fora o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Algumas centenas de enfermeiros começaram a concentrar-se junto ao Palácio de Belém mesmo antes das 12h00.

Vestidos com t-shirts pretas, muitos dos enfermeiros exibem flores brancas e balões negros e alguns cartazes com palavras de ordem onde se pode ler "Basta!", "Respeito!" e "Não sejas Adalberto!".

No dia em que se comemoram os 38 anos da criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os enfermeiros pretendem fazer chegar o protesto ao parlamento.

Durante os quatro primeiros dias de greve a adesão dos profissionais tem andado em valores entre os 80 e os 90%, segundo a organização.

Paralisação com 86% de adesão no turno da noite

Já no turno da noite desta sexta-feira, a adesão à greve terá sido de 86%, disse o sindicalista José de Azevedo, salientando que na quinta-feira os níveis fixaram-se nos 92%, o melhor resultado desde o início da paralisação.

“Hoje estamos com 86% de adesão no que diz respeito ao turno da noite, que terminou hoje de manhã. Na quinta-feira, [quarto dia de greve], a adesão fixou-se nos 92%”, o melhor resultado desde o início da paralisação, adiantou à agência Lusa o presidente dos Sindicato dos Enfermeiros (SE).

José de Azevedo disse “esperar que a adesão à greve venha a ser superior aos 86% nos próximos turnos devido à concentração de hoje junto à Assembleia da República.

Sindicato dos Enfermeiros prepara nova paralisação para depois das autárquicas

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros afirmou esta sexta-feira que avançará para uma nova greve oito a 15 dias depois das eleições autárquicas, marcadas para 1 de outubro, caso o Governo não satisfaça algumas das suas exigências.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato, José Azevedo, disse que considera a reestruturação das carreiras de enfermagem como uma das reivindicações mais importantes.

"Retomaremos uma greve 8 a 15 dias depois das eleições autárquicas", afirmou o dirigente sindical, que está a participar na manifestação junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, onde estarão, neste momento e segundo as contas do sindicato, mais de 2000 enfermeiros.

José Azevedo adiantou que, por enquanto, o Sindicato dos Enfermeiros não vai juntar-se ao outro sindicato, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, na greve de 3, 4 e 5 de outubro, marcada na quinta-feira.

O Sindicato dos Enfermeiros prefere realizar uma paralisação autónoma e que "nada tenha a ver com as eleições", explicou.

O sindicalista estima ainda que uma nova greve possa ter "serviços mínimos mais reduzidos".

Na manifestação de hoje, junto à residência oficial do Presidente da República, em Belém, Lisboa, estavam, pelas 13:00, cerca de dois mil enfermeiros, segundo os sindicalistas, que esperam a chegada de cerca de mais três mil colegas de outros pontos do país.

O protesto tem sido bastante ruidoso e são gritadas várias palavras de ordem das quais sobressaem "Nós só queremos carreiras de enfermagem" e "A luta continua, Adalberto para a rua".

Os enfermeiros em protesto pretendem marchar até S. Bento cerca das 14:00. Os enfermeiros cumprem hoje o último de cinco dias de greve nacional, sendo que, durante os quatro primeiros dias de greve a adesão dos profissionais rondou valores entre os 80 e os 90%, segundo o Sindicato dos Enfermeiros, que marcou a paralisação em conjunto com o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem.

Várias cirurgias programadas foram adiadas e muitas consultas foram canceladas. Os enfermeiros reivindicam a introdução da categoria de especialista na carreira de enfermagem, com respetivo aumento salarial, bem como a aplicação do regime das 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros, mas a Secretaria de Estado do Emprego considerou irregular a marcação desta greve, alegando que o pré-aviso não cumpriu os dez dias úteis que determina a lei.