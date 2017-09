Presidência do Eurogrupo: Dijsselbloem não quer sair (já), Centeno assume “conversas” para entrar

Mário Centeno assume que "há um conjunto de conversas" que decorrem sobre a possibilidade de ser o próximo presidente do Eurogrupo. Questionado sobre se tem recebido mensagens de apoio dos colegas da Zona Euro para chegar à Presidência do Eurogrupo, o ministro das Finanças sorri, diz que "a eleição não se processa exatamente dessa forma", e sem assumir de forma direta a candidatura admite conversas que decorrem "com enorme tranquilidade".

"Vamos participar nessa discussão com a maior das tranquilidades", disse esta manhã Centeno à entrada para a reunião de ministros das Finanças da Moeda Única, que decorre em Talin, na Estónia.

O ministro que tinha já admitido ao Expresso e ao El País a hipótese de ser candidato ao cargo ocupado por Jeroen Dijsselbloem diz que este processo "é mais uma dimensão da participação ativa que Portugal tem que ter no seio da Europa".

"Com a mesma determinação com que temos abordado as questões económicas, financeiras e sociais, vamos tratar desse assunto, tendo como objetivo aquilo que é o sucesso do programa político que temos para Portugal", explica. "Estaremos presentes também nesse momento", conclui.

Dijsselbloem quer ficar até ao fim

O mandato de Jeroen Dijsselbloem à frente do Eurogrupo só termina em janeiro, e o ministro holandês das Finanças voltou hoje a reafirmar que pretende ficar no cargo até ao fim. Ainda não há novo Governo na Holanda e Dijsselboem argumenta que continua a ser ministro.

No entanto, a perspetiva é para que a nova coligação governativa holandesa fique concluída na segunda semana de outubro. A confirmar-se na reunião seguinte do Eurogrupo, em novembro, Dijsselbloem poderá já não ser ministro das Finanças, reabrindo o debate sobre a sua sucessão.

"Temos um muito bom presidente do Eurogrupo", reagiu o ministro francês em Talin. Bruno Le Maire não quer para já falar em quem será o próximo presidente. Questionado sobre se ele próprio será candidato e como vê a disponibilidade de Mário Centeno para ocupar a cadeira, Le Maire responde que ainda "não é a altura certa para discutir essa questão".