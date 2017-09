O que já se sabe sobre último ensaio ofensivo da Coreia do Norte

A Coreia do Norte testou mais um míssil balístico na quinta-feira à noite, o segundo projétil armado a sobrevoar uma parte do Japão em menos de um mês. Segundo o Exército da Coreia do Sul, o míssil atingiu uma altitude de cerca de 770 quilómetros e viajou 3700 quilómetros antes de cair nas águas que banham a ilha nipónica de Hokkaido — uma "ação provocatória perigosa" que, garantiu o primeiro-ministro japonês, o país "nunca irá tolerar". "Se a Coreia do Norte continuar a seguir este rumo, não terá um futuro brilhante", sublinhou Shinzo Abe em comunicado.

Condenando o último ensaio de mísseis norte-coreano, o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, acusou Pyongyang de estar a violar as mais recentes sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU no rescaldo do teste de uma bomba de hidrogénio, o sexto e mais poderoso teste nuclear da história da Coreia do Norte. Também colocou a responsabilidade sobre a China e a Rússia, os grandes parceiros económicos do regime de Kim Jong-un, dizendo que os dois países "devem demonstrar a sua intolerência perante estes lançamentos imprudentes de mísseis através de ações diretas próprias".

Ontem, em reação às sanções aprovadas na segunda-feira, Kim tinha prometido "afundar o Japão" e reduzir os EUA a "cinzas e escuridão". Minutos depois do teste, a Coreia do Sul lançou dois mísseis balísticos para o mar que banha a península num ataque simulado à Coreia do Norte, noticiou a agência sul-coreana Yonhap. Segundo a mesma agência, numa reunião de emergência com o seu Conselho de Segurança Nacional, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, pareceu reverter a postura de abertura face ao Norte que contribuiu para a sua eleição, ao sublinhar que dar início a um diálogo com Pyongyang "é impossível numa situação como esta".

O Exército do país diz que o último testedo Norte, o primeiro desde que a nova ronda de sanções foi aprovada no início da semana, ocorreu pouco antes das 7h da manhã locais, tendo como ponto de partida a base aérea de Sunan, a norte da capital norte-coreana. Tal como aconteceu com o último míssil balístico, este projétil também sobrevoou a ilha de Hokkaido antes de cair no oceano Pacífico — e também como aconteceu há duas semanas, as autoridades nipónicas fizeram soar os alarmes e enviaram mensagens de texto aos residentes aconselhando-os a abrigarem-se.

Cálculos iniciais apontam que este míssil atingiu uma altitude e uma distância superiores ao que foi lançado a 29 de agosto, altura em que Pyongyang avisou que esse tinha sido apenas "o primeiro passo" para operações militares no Pacífico. Especialistas que monitorizam os programas militares norte-coreanos dizem que, desta vez, as forças de Kim testaram um míssil balístico de alcance intermédio (IRBM), apesar de as autoridades nipónicas dizerem que existe a possibilidade de se tratar de um míssil balístico intercontinental (ICBM).

A confirmarem-se os dados, isto significa que o último míssil teve um alcance suficiente para atingir a ilha de Guam, um território não-incorporado dos EUA naquele oceano, localizado a 3400 quilómetros da capital norte-coreana, que Pyongyang ameaçou atacar no mês passado. Acima de tudo, o teste da noite passada demonstra que a Coreia do Norte continua a melhorar o seu programa de mísseis, numa altura em que não só já terá desenvolvido ICBMs com alcance suficiente para atingirem o território continental dos Estados Unidos como já conseguirá incorporar nesses mísseis ogivas nucleares em miniatura.

Na sexta-feira, o Conselho de Segurança vai voltar a reunir-se em Nova Iorque a pedido do Japão e dos EUA para debater novas medidas face ao mais recente teste de mísseis. Os especialistas continuam a sublinhar que o grande objetivo de Kim Jong-un — que continua a garantir que precisa dos seus mísseis e armas nucleares para garantir a sua sobrevivência face às ameaças à sua soberania pelos EUA, Coreia do Sul e Japão — é conseguir forçar negociações diretas com a administração Trump, que até ver continua a rejeitar dialogar com o Norte como a China e a Rússia têm pedido.