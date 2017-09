Homem armado com faca ataca militar em Paris

Incidente ocorreu no centro da cidade, mas militar da operação antiterrorista 'Sentinela' escapou ileso

Um homem armado com uma faca tentou ferir, sem sucesso, um militar francês da operação antiterrorista 'Sentinela', no centro de Paris, informou esta sexta-feira a ministra da Defesa, Florence Parly.

"Não sabemos mais sobre as intenções do agressor, que foi detido", explicou a ministra em declarações à emissora Europe 1.

Segundo o canal BFMTV, o homem fez referência ao grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico (EI) durante o ataque que ocorreu pelas 6h30 (5h30 em Lisboa) na estação de metro Châtelet e terminou sem feridos.

Esse resultado coloca em evidência a capacidade dos militares que integram a operação 'Sentinela', desencadeada na sequência dos atentados de 2015, em cumprir a sua missão, assinalou.

Na quinta-feira foram anunciadas precisamente mexidas naquele dispositivo antiterrorista em que 7.000 militares contribuem para a proteção do território francês em reforço das forças de ordem, de forma a torná-lo "mais flexível" e menos previsível, com "missões aleatórias" e cada vez menos estáticas.

Florence Parly, que garantiu não irá haver menos efetivos nas ruas, insistiu que a manutenção da 'Sentinela' se justifica porque o nível de ameaça terrorista em França continua a ser "elevado".

De acordo com dados da investigação preliminar, o agressor, rapidamente imobilizado pelo soldado, terá feito referências a Alá e era 'desconhecido' pelas autoridades, segundo fontes da polícia, citadas pela agência noticiosa francesa AFP.

A investigação foi confiada à brigada criminal da polícia judiciária.

Trata-se do sétimo ataque contra militares da força 'Sentinela', posta em marcha no quadro do plano antiterrorista "Vigipirate" após os atentados de 2015.

O mais recente ataque ocorreu a 9 de agosto, quando um homem atropelou uma patrulha antiterrorista, ferindo seis soldados em Levallois-Perret, na periferia de Paris.