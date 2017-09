Explosão abala metro de Londres, há registo de feridos

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou esta sexta-feira de manhã que destacou agentes para a estação de metro de Parsons Green após ter registado um "incidente" naquela zona oeste da capital, na área de Fulham, referindo que vai divulgar mais pormenores sobre o que aconteceu assim que conseguir averiguá-los com precisão.

A BBC e a Reuters avançam que foi registada uma explosão numa carruagem de metro, com a agência noticiosa a referir que há pelo menos uma mulher a ser tratada no local.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram cenas de caos na zona e os Transportes de Londres já confirmaram no Twitter que estão a "investigar um incidente em Parsons Green". Na mesma rede social, a autoridade que gere o metropolitano informou ainda que o tráfego foi cortado entre as estações de Earls Court e Wimbledon.

Uma das fotografias que está a correr a internet mostra um balde branco dentro de um saco de supermercado, embora não seja visível a extensão dos danos que a explosão provocou na carruagem.

Um vídeo mostra o mesmo balde a arder dentro da carruagem atingida. Testemunhas consultadas pela BBC garantem ter visto pelo menos uma passageira com queimaduras faciais; outros falam do "pânico" gerado entre as pessoas que estavam a sair do metro em Parsons Green no momento da explosão.

"As pessoas fugiram em pânico do metro quando ouviram o que pareceu ser uma explosão", descreve a correspondente do canal britânico em Londres, Riz Lateef, que estava em Parsons Green à espera de transporte para o trabalho. "Houve pessoas a tentarem fugir do local com cortes e arranhões. Houve muito pânico."

Citado pelo mesmo canal,Alex Littlefield, de 24 anos, descreveu o que testemunhou a caminho do trabalho: "Estava a cruzar a esquina para estação de metro de Parsons Green quando vi toda a gente a correr na plataforma. Vi agentes da polícia e brigadas de bombeiros a dizerem às pessoas para se afastarem. Vi massas de pessoas e agentes da polícia armados. Havia muita, muita gente aflita."

Natasha Wills, vice-diretora de operações dos Serviços de Ambulâncias de Londres, avançou que foram "contactados pelas 8h20" e que, face aos relatos de um "incidente", foram enviados "múltiplos reforços para o local, incluindo carros de emergência, equipas de ambulância, agentes de resposta a indidentes e a nossa equipa de gestão de áreas perigosas, com os primeiros paramédicos a chegarem ao local em menos de cinco minutos".

"A nossa prioridade inicial é avaliar o nível e a natureza dos ferimentos e mais informações serão avançadas quando as tivermos", acrescentou a fonte.

Em desenvolvimento