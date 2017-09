Coreia do Norte. Líderes internacionais reagem ao lançamento do novo míssil

A Coreia do Norte voltou a lançar um míssil que sobrevoou o Japão e as reações já começaram a chegar. Da parte do secretário-geral da ONU, foi dito que a questão norte-coreana será discutida na próxima semana à margem da Assembleia-geral das Nações Unidas. António Guterres condenou o lançamento, que considerou uma “manifesta violação das resoluções do Conselho de Segurança”.

Também a Rússia condenou “firmemente” o disparo do míssil e manifestou-se “muito preocupada”. “Estes atos que conduzem a uma escalada das tensões na península coreana”, disse, esta sexta-feira, aos jornalistas Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.

O meio-termo da China

Já a China, como tem sido norma, evitou adotar uma postura de total condenação, preferindo, por outro lado, adotar um tom mais apaziguador, dada a relação que tem com a península coreana. A China é o principal aliado diplomático e maior parceiro comercial da Coreia do Norte. Cerca de 90% do comércio externo norte-coreano é feito com o país vizinho.

Em conferência de imprensa, Hua Chunying, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, referiu que todas as resoluções do Conselho de Segurança, no qual a China é membro permanente, “se opõem ao desenvolvimento da capacidade nuclear da Coreia do Norte”.

Questionada sobre se o seu país considera necessária a aplicação de novas sanções contra Pyongyang, como resposta ao lançamento, Hua Chunying limitou-se a sublinhar os “enormes sacrifícios” feitos pelo seu país para resolver a crise na península coreana. “A nossa sinceridade no cumprimento das nossas obrigações internacionais não deixa espaço para dúvidas”, acrescentou.

Para Hua, todas as partes devem ter como “missão” terminar com “todas as ações provocativas e perigosas, a favor de uma solução pacífica”. A porta-voz sublinhou ainda a importância do “regresso imediato ao diálogo” entre as partes diretamente implicadas no conflito e frisou que a China“não é responsável pelo aumento das tensões”.

A Coreia do Norte lançou um novo míssil ao início da manhã de hoje (23h00 de quinta-feira em Lisboa), a partir dos subúrbios da capital, Pyongyang. O projétil terá sobrevoado a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, antes de cair a aproximadamente 2.000 quilómetros do cabo de Erimo, em águas do oceano Pacífico.

O lançamento ocorre dias depois de o Conselho de Segurança da ONU ter aprovado o oitavo pacote de de sanções para tentar convencer o regime norte-coreano a renunciar aos seus programas balístico e nuclear. Esta nova resolução respondia ao sexto ensaio nuclear norte-coreano no início de setembro e foi aprovada pela Rússia.