Brasil: autocarro cai por ribanceira e faz 4 mortos

O acidente ocorreu a 226 quilómetros de São Paulo. O motorista perdeu o controle da viatura e avançou contra o murete da berma

Um autocarro de turismo caiu por uma ribanceira esta sexta-feira na estrada Oswaldo Cruz, a 226 quilómetros de São Paulo, causando três mortos e deixando feridas as restantes 31 pessoas que se encontravam no veículo, cinco das quais em estado grave, segundo indicaram as autoridades brasileiras.

O acidente ocorreu numa região conhecida como Cruz de Ferro. O motorista perdeu o controle da viatura tendo avançado contra o murete da berma e acabando por cair pela ribanceira.