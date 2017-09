Presidente do Brasil arguido por obstrução à Justiça e organização criminosa

De acordo com o procurador, Michel Temer e parlamentares do Partido Movimento Democrático Brasil (PMDB), participaram num suposto esquema de corrupção com o objetivo de obter vantagens

O presidente do Brasil, Michel Temer, foi constituído arguido no final da tarde desta quinta-feira acusado de praticar os crimes de obstrução à justiça e participação em organização criminosa. A denúncia foi apresentada pelo procurador-geral do país, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o procurador, Michel Temer e parlamentares do Partido Movimento Democrático Brasil (PMDB), participaram num suposto esquema de corrupção envolvendo membros da Câmara dos Deputados (câmara baixa parlamentar) com o objetivo de obter vantagens indevidas em órgãos da administração pública.