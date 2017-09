Índia arranca com projeto de comboio de alta velocidade com empréstimo do Japão

O Japão financia grande parte do projeto, com um empréstimo de 14,2 mil milhões de euros, e coube ao primeiro-ministro japonês lançar, esta quinta-feira na Índia, a primeira pedra do projeto do comboio de alta velocidade

“O meu bom amigo primeiro-ministro, Narendra Modi, é um visionário. Ele tomou a decisão há dois anos de trazer o comboio de alta velocidade para a Índia e de criar uma nova Índia”, afirmou na cerimónia o chefe do Governo nipónico, Shinzo Abe, ladeado pelo seu homólogo indiano.

“Eu espero desfrutar do belo cenário da Índia através das janelas de um comboio bala quando regressar daqui a alguns anos”, acrescentou.

Está previsto que o comboio de alta velocidade seja inaugurado a 15 agosto de 2022, por ocasião do 75º aniversário da independência da Índia.

Com capacidade para 750 passageiros, o comboio terá uma velocidade máxima de 350 quilómetros por hora, mais do dobro da dos atuais comboios indianos mais velozes, encurtando de oito para três horas a duração da ligação entre as cidades de Ahmedabad (capital do Estado de Gujarat, de onde Modi é natural) e Mumbai.

O Governo pretende que os comboios de alta velocidade venham a ligar as principais cidades indianas.

Os críticos do projeto consideram que os investimentos deveriam antes ser direcionados para o melhoramento da generalidade dos equipamentos dos caminhos de ferro dos tempos coloniais, que se encontram muito envelhecidos, dando origem a frequentes acidentes e atrasos.

Cerca de 22 milhões de pessoas viajam diariamente de comboio na Índia.