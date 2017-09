Democratas anunciam acordo de princípio com Trump para proteger 'sonhadores'

Os líderes da minoria democrata na Câmara dos Representantes e no Senado anunciaram ontem que alcançaram um acordo de princípio com o Presidente republicano, Donald Trump, para impedir a deportação de centenas de milhares de jovens imigrantes sem documentos, num pacote de segurança fronteiriça que também passará por excluir a construção de um muro a separar os Estados Unidos do México. Contudo, a Casa Branca garante que a barreira na fronteira sul dos EUA não está ausentes das propostas.

A notícia avançada por Nancy Pelosi e Chuck Schumer na quarta-feira à noite surge depois de Trump ter anunciado no início do mês a sua intenção de acabar com o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), um programa federal implementado por Barack Obama em 2012 para proteger os chamados DREAMers ('sonhadores'), os jovens imigrantes clandestinos que chegaram aos Estados Unidos em crianças.

Nos últimos quatro anos, o esquema permitiu que cerca de 800 mil pessoas obtivessem vistos para trabalhar e estudar nos EUA legalmente, impedindo a sua deportação. Mas a 4 de setembro, Trump anunciou que ia acabar com o programa federal, dando ao Congresso seis meses para aprovar um projeto-lei que substitua a legislação em vigor.

Depois de um jantar na Casa Branca ontem à noite, Pelosi e Schumer garantiram que Trump aceitou reverter essa proposta. "Concordámos que vamos transformar as proteções do DACA em lei rapidamente e trabalhar para aprovar um pacote de segurança fronteiriça que exclua o muro [com o México] e que seja aceitável para os dois lados [democrata e republicano]", anunciaram os líderes da oposição.

Em comunicado, a administração Trump foi menos taxativa no seu anúncio, dizendo simplesmente que o Presidente teve um "jantar de trabalho construtivo" com os representantes democratas que passou por discutir a reforma tributária que Trump quer encetar, bem como questões relacionadas com a segurança nas fronteiras e com o DACA.

Logo a seguir, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disputou a versão avançada por Pelosi e Schumer, dizendo no Twitter: "Embora o DACA e a segurança fronteiriça tenham sido discutidos, não houve certamente um acordo para excluir o muro." A isto, um assessor do líder dos democratas no Senado respondeu: "O Presidente deixou claro que vai continuar a defender a construção do muro, mas não no âmbito deste acordo."

Para que qualquer destas medidas seja aprovada, os democratas precisam do apoio de parte dos legisladores do Partido Republicano, que atualmente controlam as duas câmaras do Congresso. Desde que Trump tomou posse, a oposição tem garantido repetidas vezes que não vai dar aval a qualquer financiamento federal para a construção do muro, cujo custo total poderá ascender aos 20 mil milhões de dólares.

O facto de Trump ter alcançado um acordo com os democratas, pelo menos quanto ao DACA, não é inédito. Na semana passada, o Presidente espantou muitos membros do partido pelo qual foi eleito ao confirmar um acordo com a oposição para aumentar o texto máximo da dívida pública e para esticar o Orçamento federal até 8 de dezembro por forma a evitar um encerramento temporário do governo federal.