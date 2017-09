Coreia do Norte lança novo míssil

Ainda não foi possível identificar o tipo de míssil lançado

A Coreia do Norte lançou um novo míssel que sobrovoou território japonês, confirmou fonte militar nsul-coreana, esta quinta-feira à noite. Ainda não foi possível identificar que qual o tipo de míssil.

Segundo a NHK, canal estatal japonês, o míssil foi lançado às 6h57 (22h57 em Lisboa) e passou a norte da ilha de Hokkaido, tendo caído no oceano Pacífico, a cerca de dois mil quilómetros a este do Japão. O Governo já esclareu que o prejtil não colocou vidas em perigo.

Já no final do mês passado, a Coreia do Norte tinha lançado um míssil que também sobrevoou a ilha nipónica, uma ação inédita que levou as autoridades do Japão a fazerem soar sirenes de emergência e a emitirem alertas em massa para que a população da ilha procurasse abrigo.

Agora, lançamento acontece um dia depois de a Coreia do Norte ter ameçado que iria afundar o território japonês e de ter defendido que os Estados Unidos da América deveriam ser “espancados até à morte como um cão raivoso”. As declarações surgiram na sequência de os dois países terem conseguido que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse uma nova ronda de sanções ao regime de Kim Jong-un face ao seu mais recente teste de uma bomba nuclear, o sexto e mais poderoso da sua História.

Na segunda-feira, os 15 membros do Conselho de Segurança aprovaram uma resolução apresentada pelos Estados Unidos para condenar os mais recentes testes de mísseis da Coreia do Norte e o teste da bomba de hidrogénio, impondo sanções como a suspensão das importações de têxteis norte-coreanos e restrições às exportações de produtos petrolíferos pelo país.