Juncker propõe criação de agência europeia de cibersegurança

Entre as preocupações manifestadas esta quarta-feira, em Estrasburgo, o presidente da Comissão Europeia salientou o perigo dos ataque informáticos e defendeu a criação de uma agência europeia de cibersegurança.

Durante o seu discurso sobre o Estado da União, Jean-Claude Juncker apontou como uma das prioridades do programa de trabalho para 2018 “reforçar a proteção da Europa na era digital”.

O líder europeu disse que, apesar do trabalho realizado, como o combate à propaganda terrorista e radicalização na Internet, "a Europa ainda não está devidamente equipada para os ataques informáticos".

"Os ataques informáticos podem ser mais perigosos para a estabilidade das democracias e das economias do que armas e tanques", sustentou, apontando que só no último ano foram registados mais de 4.000 ataques do tipo 'ransomware' com vírus informáticos por dia e 80% das empresas europeias foram vítimas de pelo menos um incidente a nível de cibersegurança.

"Os ataques informáticos não conhecem fronteiras e ninguém está imune", lembrou Juncker, defendendo a necessidade de a Europa se dotar de "novas ferramentas, incluindo uma Agência Europeia de Cibersegurança", que a ajude a defender-se de tais ataques.