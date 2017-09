Última batalha pela conquista da cidade síria de Deir Az Zor ao Daesh

Nas últimas 48 horas o Exército Árabe Sírio e as Forças Democráticas Sírias (apoiadas pelos Estados Unidos) fizeram progressos significativos no âmbito daquela que se apresenta como a última batalha pela conquista da estratégica cidade síria Deir Az Zor ao Daesh.

O regime sírio controla 40% da cidade, onde se encontram 100 mil civis, mas esta áere a e população tem estado sitiada pelo Daesh.

Na segunda-feira, o Exército Árabe Sírio fez progressos significativos junto do Aeroporto Deir Ezzor.

Apoiadas pela força aérea russa, estas forças do regime sírio conseguiram romper o cerco do Daesh, capturando a estratégica região Jabal Thardah e expandiram o controle de metade da cidade de Deir Az Zor.

“Grandes reforços militares – incluindo equipamento, veículos e combatentes – chegaram a Deir Az Zor antes do ataque para expulsar o Daesh dos bairros do leste da cidade”, indicou o responsável do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, Rami Abdel Rahman, em declarações citadas pela Al Jazeera.

“Aviões de guerra russos dos regimes russo e sírio estão a atacar posições do Daesh na cidade e imediações”, acrescentou.

Fazendo fronteira com o território que o Daesh controla no Iraque, a cidade tem também valor estratégico pelo ser a capital do estado, com o mesmo nome, rica em petróleo.

Para o rápido avanço ocorrido nos últimos dias contribuíram ataques aéreos que têm provocado diversas vítimas civis. O observatório relatou que 19 morreram na segunda-feira em bombardeamentos no noroeste da cidade, que se suspeita terem sido levados a cabo pela Rússia.

Um dia antes, outros 34 civis haviam morrido vítimas de bombardeamentos russo no sudeste da cidade, deu ainda conta a organização humanitária sediada no Reino Unido.