Conselho de Segurança da ONU corta o gás a Pyongyang

Pouco mais de um mês após ter decidido as maiores sanções de sempre contra o regime de Pyongyang, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade novas penalizações para tentar travar o desenvolvimento do programa nuclear e balístico norte-coreano. A nova resolução é a resposta da ONU ao sexto ensaio nuclear efetuado pela Coreia do Norte a 3 de setembro com uma bomba de hidrogénio, menos de uma semana depois de ter lançado um míssil que sobrevoou o Japão.

A discussão de novas sanções tinha sido proposta pelos Estados Unidos, mas as pretensões iniciais de Washington - um embargo total de combustíveis, colocação da Coreia do Norte na lista negra e congelamento dos ativos norte-coreanos a nível mundial – não constam da resolução final do Conselho de Segurança, aprovado na madrugada desta segunda-feira.

A nova resolução impõe um corte de mais de 55% de petróleo, gasolina, diesel e outros produtos refinados que a Coreia do Norte pode importar face ao atual nível de trocas comerciais. A decisão estabelece um limite máximo ao equivalente a 2 milhões de barris de importações por ano. Na prática, a China torna-se o único fornecedor de combustíveis do regime de Pyongyang, uma vez que o crude transportado pelo oleoduto que liga a cidade chinesa de Dandong à norte-coreana Sinuiju não está abrangido pelas novas sanções.

Para obter a concordância da China e da Rússia - principais aliados da Coreia do Norte e com poder de veto- os membros do Conselho de Segurança optaram também por suavizar outras pretensões iniciais de Washington. O embaixador britânico na ONU, Matthew Rycroft, disse ao EL País que a resolução “é muito forte” e que “é o preço a pagar em qualquer negociação para obter os votos favoráveis dos membros do Conselho de Segurança”. Não há congelamento dos ativos norte-coreanos no exterior, mas fica proibido contratar cidadãos norte-coreanos para trabalhar no estrangeiro.

Porém em matéria de energia, a nova resolução estabelece a proibição total de de venda à Coreia do Norte de gás natural e de outros produtos condensados. Para muitos analistas, a proibição de importar têxteis norte-coreanos, será outro golpe nas finanças de Pyongyang. Segundo Washington, a proibição sobre os têxteis corta receitas em cerca de 800 milhões de dólares (661 milhões de euros), valor anual das exportações registado nos último anos.

Têxteis valem 800 milhões

De acordo com dados do South China Morning Post, os têxteis e o vestuário estão a substituir o vazio criado pelo corte aplicado por Pequim às compras de carvão norte-coreano, até agora a principal fonte de divisas do regime de Pyongyang. Pequim decidiu proibir as compras de carvão no início de agosto, data das anteriores sanções. Do total de 385,2 milhões de dólares de bens importados pela China no segundo trimestre, 38% dizem respeito a vestuário. Peixe e marisco, representaram 68 milhões de dólares no mesmo período.

Quanto ao carvão cujas importações Pequim interrompeu em fevereiro para todo este ano, os dados da alfândega chinesa revelam a compra de 2700 milhões de toneladas no valor de 220,6 milhões de dólares no primeiro trimestre, representado 43% do total de todas as exportações norte-coreanas para o seu vizinho. Mas no segundo trimestre , o valor total caiu para zero. Além do carvão, Pequim estendeu esta terça-feira a proibição à importação de peixe e marisco, ferro e minério de ferro.

A primeira reação do regime norte-coreano às novas sanções da ONU tiveram como alvo “o regime fantoche” da Coreia do Sul e o “criminoso pedido” de mais proibições contra Pyongyang. “Bajuladores atos de traição e a dependência de forças estrangeiras conduzirá à miserável destruição (da Coreia do Sul)”, escreve em editorial o Randong Sinmum, órgão do comité central do partido liderado por Kim Jong-un.