Chegou ao fim a guerra sobre fotos tiradas por um macaco

Uma disputa judicial em torno de fotografias tiradas por um macaco – concretamente, sobre quem era o verdadeiro detentor do copyright (direitos de autor) – chegou ao fim por acordo. Num tribunal de São Francisco, David Slater, um fotógrafo britânico, aceitou doar 25% de quaisquer receitas futuras a organizações que defendem os direitos de animais como Naruto, o animal que alegadamente produziu as imagens em questão.

O caso teve início em 2011, quando Slater, especializado em fotografias da natureza, fez uma viagem à indonésia para obter imagens de uma espécie de macaco (a macaca nigra) ameaçado de extinção. Instalado no meio do seu habitat, ele foi conseguindo ganhar a confiança dos animais. A certa altura, aproveitando uma ausência de Slater, um deles pegou numa das máquinas e começou a tirar fotografias.

A imagem do animal com a boca aberta num riso correu mundo, e Slater ganhou algum dinheiro. Mas depois as imagens começaram a aparecer em vários sites sem remuneração. Entre eles, o da Wikipedia, a qual argumentava que, tendo sido as imagens tiradas pelo macaco, Slater não podia reclamar o ‘copyright’.

Quem foi realmente o autor?

A atitude da Wikipedia fez com que várias publicações deixassem de pagar a Slater, e ele começou a ter dificuldades económicas. Em termos legais, a questão era discutida, havendo juristas com opiniões diferentes. Slater alegava que, tendo as fotografias resultado da sua ação deliberada – fora ele que construíra todo o cenário em que elas aconteceram – o copyright era seu.

A agência de copyright dos Estados Unidos acabou por reconhecer que não se podia atribuir ‘copyright’ a um animal. Isso fortaleceu a posição de Slater, embora não ficasse absolutamente claro que em casos como o dele os direitos pertencessem ao ser humano envolvido. De qualquer modo, ele voltou a ser remunerado pela imagem.

Foi então que a PETA, uma organização defensora dos animais, processou Slater, após ele publicar um livro de fotografias onde constavam as imagens em causa. A PETA exigia que o copyright fosse reconhecido a Naruto, o macaco (Slater garante que se trata de uma macaca), e que a própria organização ficasse encarregue de administrar os rendimentos.

Esse processo chegou segunda-feira ao fim com o acordo alcançado. Slater, pela sua parte, já tinha dito que, fosse qual fosse o resultado judicial, estava satisfeito por a situação dos macacos em causa ter sido objeto de atenção. Agora vai ter a oportunidade, e a obrigação, de contribuir financeiramente para os proteger.