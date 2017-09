Brexit. Próxima ronda de negociações adiada para dia 25

A próxima ronda de negociações sobre os termos da saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para segunda-feira, foi adiada por uma semana, para dia 25, "por comum acordo" das partes, anunciou esta terça-feira o ministério britânico do Brexit.

"As partes acordaram a data após responsáveis terem concordado que mais tempo para consultas daria aos negociadores flexibilidade para progredir durante a sessão de setembro", que será a quarta, anunciou o ministério (DexEU).

No entanto, segundo uma fonte europeia, este adiamento deveu-se aos britânicos. Tem a ver com o "calendário político britânico", disse esta fonte à agência de notícias France-Presse.

Na semana passada, o coordenador do Parlamento Europeu para o 'Brexit', Guy Verhofstadt, disse aos eurodeputados que o calendário inicial das negociações poderia ser alterado, apontando o "importante discurso" da primeira-ministra britânica, Theresa May, previsto para 21 de setembro.

No entanto, o gabinete da chefe do Governo do Reino Unido nunca confirmou este discurso.

A última sessão de negociações, no final de agosto, terminou sem progressos notáveis. As discussões focaram-se principalmente na questão da fatura a suportar por Londres para sair da UE.

Além da questão financeira, o negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, tinha referido que existia uma forte divergência quanto à competência do Tribunal de Justiça Europeu.

Os 27 países que permanecem no bloco europeu exigem que o tribunal possa supervisionar o respeito dos Direitos Humanos dos expatriados europeus no Reino Unido, após a saída, o que é recusado por Londres.

Além disso, os 27 fixaram outras duas prioridades na negociação: a situação dos cidadãos europeus em território britânico e a futura fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

A saída do Reino Unido da UE, decidida em referendo em junho de 2016, está prevista para 29 de março de 2019, à meia-noite.