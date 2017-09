Air Berlim: revolta dos pilotos obriga a cancelar pelo menos 127 voos

A companhia aérea Air Berlim, que em 15 de agosto se declarou insolvente, viu-se obrigada a cancelar esta terça-feira pelo menos 127 voos devido a uma revolta dos pilotos contra a direção da empresa, informa o diário alemão Bild.

"É um puro ato de desespero. Lamentamos pelos passageiros, mas lutamos pela nossa existência, sublinhou um piloto ao jornal alemão.

Segundo informações do Bild, a direção da Air Berlim suspendeu na segunda-feira as negociações com um potencial novo comprador da companhia para a absorção de mais de 1200 pilotos da companhia insolvente.

A oferta mais recente é do empresário Hans Rudolf Wöhrl, que no domingo afirmou estar disposto a adquirir a Air Berlim por até 500 milhões de euros, oferta que, segundo sublinhou, já tinha sido comunicada à empresa insolvente.

O empresário precisou num comunicado que as empresas Lufthansa, Condor, Tui, Germania e Niki Lauda tinham sido informadas que podem participar na oferta e que, se não estiverem interessadas, estaria disposto a assumir sozinho, com o apoio de investidores, o saneamento da companhia insolvente.