Seis pessoas assistidas no aeroporto de Frankfurt, suspeitas de ataque com gás lacrimogéneo

A polícia alemã indicou que seis pessoas receberam assistência por problemas respiratórios e irritação dos olhos, esta segunda-feira de manhã, no aeroporto de Frankfurt. As autoridades alemãs referem que a causa do sucedido “não é clara” e que as “investigações continuam”, mas tanto os sintomas dos afetados como diversos relatos apontam para um “ataque com gás lacrimogéneo”.

A brigada dos bombeiros terminou a sua operação sem ter detetado qualquer “substância danosa” na zona das partidas.

Uma fonte das forças de segurança do aeroporto indicou aos media que um individuo desconhecido foi responsável pelo sucedido.

O incidente ocorreu às 11h (10h em Lisboa) na zona do check in do terminal 1. A zona do check in, naquele que é o mais concorrido aeroporto alemão, já foi entretanto reaberta e não houve alterações nos voos.

O caso ocorre menos de 48 horas depois de um alerta de bomba ter levado à evacuação parcial do aeroporto. Um homem que se pensa que sofra de perturbações mentais disse à polícia que tinha explosivos na sua bagagem, mas essa informação não se confirmou.