Onde estás, Santiago Maldonado?

A pergunta é recorrente, seca, insistente, dolorosa: onde está Santiago Maldonado? Há mais de um mês que, todos os dias, se reproduz bacterianamente nas redes sociais com a força de um furacão que nada pode conter. Há mais de um mês também que, na Argentina, ninguém fala de outra coisa - nas escolas, nas ruas, nos hospitais, nas casas.

Não é difícil perceber porquê: 34 anos depois de a democracia ter sido reinstaurada no país após uma ditadura militar que se saldou em 30 mil desaparecidos, um jovem desapareceu. Não se perdeu, nem foi raptado em troca de resgate. Desapareceu, alegadamente, às mãos da Gendarmería Nacional, um corpo de cariz militar que é uma das principais forças de segurança do país.

O que se sabe? Que Santiago Maldonado, de 28 anos, era um artesão nascido na cidade de La Plata (província de Buenos Aires) que se tinha mudado para a Patagónia, onde ganhava o sustento fazendo tatuagens. Que simpatizava com a revindicação das comunidades ‘mapuches’ [indígenas do sul da Argentina e do Chile] sobre os 900 mil hectares comprados em 1991 pelo grupo Benetton. Que a 1 de agosto estava presente quando um grupo de mapuches cortou uma estrada, em protesto contra a prisão recente do líder da sua comunidade, Facundo Jones Huala. Que um efetivo de 130 polícias da Gendarmería foi destacado para o local e deteve nove pessoas. Que o destacamento policial invadiu ilegal e violentamente o território da comunidade Mapuche, perseguindo muitos dos seus membros até um rio próximo. Que, segundo testemunhas mapuches, Santiago não pôde atravessar o rio e foi apanhado, sendo atirado para dentro de uma das carrinhas daquela força policial.

35 dias de silêncio

O ato, já condenado por organismos internacionais como o Comité contra o Desaparecimento Forçado de Pessoas da ONU, pelo Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel ou ainda pelos milhares que há dias se manifestaram na Plaza de Maio para fazer aquela pergunta cabal, mereceu da parte do Governo de Mauricio Macri um tratamento bem diferente.

O Presidente argentino demorou 35 dias a pronunciar-se sobre o caso, e quando o fez pouco esclareceu. Afirmou estar “preocupado” e a colaborar com a justiça, pois “outra coisa não se pode fazer”. E lamentou a violência que irrompeu no culminar da manifestação que assinalava um mês da desaparição do jovem. “Temos de ser prudentes e afastar-nos de qualquer manifestação tendenciosa ou violenta”, disse.

A marcha tinha sido convocada pelos pais de Santiago Maldonado para assinalar um mês do desaparecimento do filho, que eles acreditam ter tido mão policial. E em todo este tempo, desde que Santiago foi visto pela última vez, o Governo tentara enveredar por linhas de investigação que ilibavam a Gendarmería de qualquer responsabilidade.

Patricia Bullrich, ministra de Segurança, chegou ao ponto de sugerir perante o Parlamento que o jovem teria sido ferido e morto em consequência da sua participação num ataque de resistentes mapuches a um vigilante da Benetton, em finais de julho. Porém, essa hipótese caiu por terra esta segunda-feira, quando as peritagens revelaram que o sangue encontrado no punhal do vigilante não é o de Maldonado.

Neste momento, a peritagem está a analisar três peças de roupa encontradas nos veículos da Gendarmería, o que poderá trazer alguma luz sobre o ocorrido. Mas logo desde o princípio a família de Santiago fez notar que esta força militar tardou demasiado em começar a ser investigada. Quando isto aconteceu, os veículos utilizados durante a operação já tinham sido minuciosamente lavados.

Os nomes dos 130 agentes que participaram só foram fornecidos pela Gendarmería a 18 de agosto, após repetidos pedidos do juiz encarregado do caso e ultrapassando todos os prazos legais. A 20 de agosto, Ariel Arci, um amigo de Santiago que se encontrava sob o estatuto de testemunha protegida, denunciou que a ministra Bullrich revelou o seu nome perante a Câmara de Senadores.

“Matem um deles, índios de merda”

Esta terça-feira, dia 5, quatro integrantes da comunidade mapuche prestaram depoimento afirmando o envolvimento da Gendarmería. E repetiram aquilo que já haviam defendido a 1 de agosto perante o juiz, quando se apresentaram encapuzados, por medo de represálias. “Santiago foi levado pela Gendarmería, tinha vestido um blusão azul claro que eu lhe tinha emprestado. Vi como lhe bateram e o meteram numa carrinha”, disse um deles, Matías Santana, ao diário “Página 12”, revelando que, enquanto disparavam, os membros da Gendarmería gritavam: “Matem um deles, índios de merda, vamos caçá-los”. “Todos sabemos que foram eles que levaram Santiago Maldonado”, acrescentou.

Nesse mesmo dia, duas porta-vozes da comunidade, que tinham conseguido escapar e foram intercetadas na estrada, declararam ter falado no local com Pablo Noceti, o chefe de gabinete da ministra de Segurança. “Vimos Santiago agarrado a uma árvore, sem atravessar o rio. Então ouviu-se: ‘Estás detido’. Depois nunca mais o vimos”, assinalou uma delas, Soraya Maicoño.

A verdade é que, mais de um mês após o desaparecimento de Maldonado, as respostas não aparecem. E a pergunta que todos continuam a fazem permanece relegada a um buraco negro de dúvidas e omissões. Pérez Esquivel pediu a demissão da ministra Patricia Bullrich. No dia 1 de setembro, a polícia reprimiu fortemente o fim de uma manifestação que todos descrevem como “pacífica”, detendo 30 pessoas e mantendo-as até 48 horas incomunicadas. Algumas foram obrigadas a despir-se. Segundo o “Págia 12”, um rapaz foi agredido e preso por filmar com o telemóvel a ação policial. E ao recusar-se a colaborar ouviu: “O que queres? Desaparecer também?” Outro foi “caçado” a jantar numa pizzaria nos arredores da Plaza de Mayo e levado preso, embora na ata de detenção se afirme que esta ocorreu na Plaza de Mayo.

O que se passa no único país da América Latina que julgou e encarcerou a maioria dos torcionários da ditadura militar? Onde está Santiago Maldonado?