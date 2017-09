Netanyahu visita América Latina antes de encontro com “amigo Trump”

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, iniciou esta segunda-feira a sua primeira visita à América do Sul, marcando presença na Argentina e na Colômbia, antes de subir para o México e Estados Unidos, onde irá participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesse encontro, em Nova Iorque, tenciona encontrar-se com o seu “amigo” Trump.

“Do México irei para Nova Iorque, para falar na Assembleia Geral das Nações Unidas, e lá irei encontrar o meu amigo, o Presidente Donald Trump”, afirmou, acrescentando que deseja a “todos os nossos amigos nos Estados Unidos que superem estas horas difíceis”, referindo-se à passagem do furacão Irma pelo país.

Questionada sobre um encontro entre os dois governantes, a Casa Branca optou por não se pronunciar. “Estamos a partir de agora numa visita histórica”, afirmou Netanyahu, domingo à noite. “É a primeira vez que um primeiro-ministro [israelita] em funções vai fazer uma visita à América do Sul e e Central”.

Netanyahu parte para esta viagem de 10 dias numa altura em que pendem sobre ele e a sua mulher várias investigações. Na segunda-feira, o procurador-geral indicou a Sara Netanyahu, que acompanha o marido na viagem, que pondera indiciá-la por suspeita de uso de fundos estatais para refeições e serviços no valor de cerca de 83 mil euros.

O primeiro-ministro israelita está a ser investigado no Caso 1000, que envolve prendas que lhe foram dadas, e a membros da sua família, por empresários. Já o Caso 2000 investiga supostas tentativas de obter uma cobertura mais favorável num jornal israelita. Netanyahu, que está no seu quarto mandato e chefia o Governo sem interrupções há 11 anos, negou ter agido de forma ilegítima.

Reuniões e acordos a assinar

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro israelita irá reunir-se com o Presidente argentino Mauricio Macri. Em Buenos Aires assistirá a uma cerimónia de homenagem na praça da Embaixada israelita, onde um atentado bombista matou 29 pessoas em 1992. Visitará também o edifício da Associação Mutualista Israelita, onde irá encontrar-se com familiares das 85 pessoas que morreram num ataque que ali ocorreu em 1994.

Ainda em Buenos Aires, encontrar-se-á com o Presidente do Paraguai, Horacio Cartes, que se deslocou de propósito ao país para a reunião. Na quarta-feira segue para uma curta visita a Bogotá, onde conversará com o Presidente Juan Manuel Santos, com quem irá assinar dois acordos na área da ciência e do turismo. Horas mais tarde voará para a Cidade do México, ao encontro do Presidente Enrique Peña Nieto, nomeadamente para assinarem acordos na áreas espacial, aviação e comunicações.

Sexta-feira de manhã Netanyahu voa para Nova Iorque, onde tenciona reunir-se com Trump e outros líderes mundiais, tendo agendada a sua intervenção na ONU para terça-feira da próxima semana. O Presidente palestiniano Mahmud Abbas também irá intervir perante a Assembleia Geral, mas não foi mencionada a hipótese de qualquer encontro entre ambos.