Monumento para prestar homenagem aos que morreram após limparem os destroços do 11 de Setembro

Uma praia de Long Island vai ter um monumento para prestar homenagem às pessoas que morreram de doenças provocadas pelo tempo que passaram na limpeza dos destroços dos atentados terroristas de Nova Iorque, em 2001.

Um pedaço com cerca de nove metros de aço retorcido, com um passadiço elevado, ostenta placas de granito com os nomes de quase 3.000 pessoas que morreram nos ataques ao World Trade Center com aviões tomados por terroristas, e uma placa com os que morreram depois de ajudarem no esforço de socorro.

Nela estarão os nomes de 582 polícias, bombeiros, operários da construção e voluntários que estiveram entre os escombros dos edifícios destruídos durante dias ou meses e acabaram por morrer, anos depois, de doenças que os médicos admitem poder estar relacionadas com a exposição a cinza tóxica e fumo.

O monumento, construído pela cidade de Hempstead, assinalará os 16 anos dos atentados e é o mais recente a assinalar as vítimas posteriores dos atentados, também homenageadas pelas polícia e bombeiros de Nova Iorque.