Governo de Myanmar rejeita cessar-fogo unilateral anunciado por rebeldes rohingya

Myanmar (antiga Birmânia) recusou um cessar-fogo unilateral anunciado domingo pelo autoproclamado Exército Arakan de Salvação Rohingya (Arsa), um grupo de rebeldes armados que nasceu em 2016 para combater a repressão e perseguição da minoria étnica muçulmana. O porta-voz do governo, Zaw Htay, declarou que o Executivo não negoceia com “terroristas”.

Ontem, o grupo financiado e armado pela Arábia Saudita anunciou uma trégua de um mês, pedindo ao Exército de Myanmar que também abandone as armas durante esse período para se negociar uma solução para a crise humanitária em curso no estado de Rakhine, no norte do país. Cerca de 294 mil muçulmanos rohingya fugiram para o Bangladesh em menos de três semanas.

O Arsa foi responsável por um ataque a um posto das forças de segurança que, a 25 de agosto, provocou 12 mortos, levando o Exército a lançar uma nova “operação de limpeza” em Rakhine que, segundo um balanço do Governo, já se saldou em 400 mortos. O número ainda não foi verificado de forma independente porque o Governo de Aung San Suu Kyi (a Nobel da Paz de 1991 é Conselheira de Estado, cargo que não é oficialmente de líder do Executivo, mas é vista como a líder “de facto” do país) continua a impedir o acesso à zona de conflito por jornalistas e funcionários de organizações humanitárias.

Os rohingya, minoria étnica muçulmana que ao longo de décadas nunca viu os seus direitos serem reconhecidos no país de maioria budista, acusam o Exército e a população budista de estarem a executar uma campanha brutal que várias ONG e até o Bangladesh dizem corresponder ao crime de genocídio. Este fim de semana, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, voltou a denunciar a “brutal operação de segurança” em curso no estado de Rakhine, sublinhando que o que está a acontecer é “um exemplo de limpeza étnica por definição”. Myanmar rejeita as acusações e classifica a luta contra os rohingya como uma operação de “contraterrorismo”.

A proposta de cessar-fogo foi anunciada pelo Arsa no Twitter sob o argumento de que é necessária uma trégua “para que atores humanitários possam aceder e responder à crise humanitária” em Rakhine. Na mesma publicação, o grupo rebelde pediu ao Governo birmanês “que retribua esta pausa humanitária”, ao que Htay, porta-voz de Suu Kyi, respondeu também no Twitter: “Não temos qualquer política que passe por negociar com terroristas”.

No Bangladesh, país que faz fronteira com Myanmar e que tem estado a acolher as centenas de milhares de rohingya que já estão a fugir da onda de violência, as autoridades disseram este fim de semana que não estão a conseguir lidar com o enorme fluxo de chegadas e destacaram mais soldados e agentes da polícia para a fronteira.

Pela primeira vez, o ministro bangladeshiano dos Negócios Estrangeiros descreveu ontem a violência contra os rohingya como “genocídio”. Os membros daquela minoria étnica que já chegaram ao país vizinho estão a viver em campos improvisados de acolhimento ao longo da fronteira e, apesar dos esforços de agências internacionais humanitárias e de grupos de voluntários locais, continua a faltar água, comida e medicamentos suficientes para garantir apoio aos refugiados.