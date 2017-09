Empresário no centro de escândalo de corrupção que envolve Michel Temer entrega-se à polícia

Joesley Batista, o multimilionário brasileiro que está no centro de um caso de corrupção que envolve o atual Presidente do país, Michel Temer, entregou-se no domingo à polícia federal de São Paulo, após o juiz do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o ter acusado de ocultação de provas no âmbito de um acordo judicial que o transformou num dos principais delatores da investigação Lava Jato.

Batista, dono da maior empresa de carnes do mundo, a JBS, tornou-se peça central do processo após ter revelado a gravação áudio de um encontro com Temer na qual o Presidente do Brasil é ouvido a dar aval a um esquema de subornos a políticos. A par de Batista, também o delator Ricardo Saud se entregou à polícia ontem, após Fachin ter decretado a prisão de ambos perante a existência de "indícios suficientes de que os colaboradores [da investigação] omitiram informações sobre a participação do ex-procurador Marcello Miller no processo de delação premiada da JBS".

Na tentativa de reduzirem as suas potenciais penas de prisão pela participação no esquema de corrupção, Batista e Saud aceitaram revelar às autoridades brasileiras tudo o que sabem sobre o esquema de subornos. Sob esse acordo, Joesley Batista e o irmão, Wesley, admitiram ter subornado quase 1900 políticos nos últimos anos, entre eles o atual Presidente brasileiro — cujo gabinete chegou a classificar o empresário como "um famoso bandido", tecendo críticas à polícia por ter permitido que ele "escapasse a acusações formais".

Batista tinha até ao final da semana passada para fornecer às autoridades todas as provas e documentos relacionados com o esquema e foi durante a recolha desse material que os seus advogados cometeram "um erro" (assim classificado pela sua equipa de defesa), enviando acidentalmente uma gravação áudio à procuradoria que incrimina o empresário. Na gravação de quatro horas, o dono da JBS parece admitir que o ex-diretor de uma das suas empresas, Saud, escondeu informações-chave dos investigadores — foi a revelação desse registo áudio, a meio da semana passada, que levou o procurador-geral, Rodrigo Janot, a ordenar as detenções de Batista e Saud, com o juiz Fachin a emitir mandados de captura contra ambos na sexta-feira.

No domingo, os dois homens entregaram-se à polícia federal de São Paulo, antecipando-se que sejam transferidos num avião da polícia federal para Brasília esta segunda-feira. Aliados políticos de Michel Temer aplaudiram de imediato as detenções, dizendo-se vingados pela decisão da procuradoria e do Supremo. Há um mês, e no âmbito deste processo, Temer enfrentou um processo de destituição no Congresso semelhante àquele que conduziu ao afastamento de Dilma Rousseff, reeleita Presidente do Brasil em 2014 e forçada a abandonar o cargo em 2016. Uma maioria dos legisladores da câmara baixa, contudo, uniu-se contra a proposta de suspensão de Temer em agosto, que teria aberto a porta ao seu julgamento por corrupção passiva.