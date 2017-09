Apesar de estar a perder força, furacão Irma continua a devastar região sudeste dos EUA

O furacão Irma continua a devastar a costa oeste da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, numa altura em que a tempestade continua a avançar para a cidade de Tampa. O Irma chegou à ilha Marco ao largo daquela costa no domingo com ventos de até 192 quilómetros/hora, sendo revisto para uma tempestade de categoria dois que, apesar de estar a perder força, continua a causar enormes estragos na região — uma que não era atingida por um grande furacão desde 1921.

Neste momento, há mais de 3,4 milhões de lares sem eletricidade e várias partes da cidade de Miami estão submersas. O último balanço oficial de vítimas dá conta de três mortes relacionadas com a tempestade no estado da Florida, a juntar às 28 que foram registadas nos vários territórios a sul, nas Caraíbas. Pelas 3h da manhã desta segunda-feira, o Centro Nacional de Furacões (NHC) avisou que "as condições de furacão vão continuar a fazer-se sentir em várias partes do centro da península".

Com a tempestade a dirigir-se para norte, com ventos de até 160 quilómetros/hora, cerca de 6,3 milhões de residentes da Florida já foram aconselhados a abandonar as suas casas, isto depois de o Presidente norte-americano ter aprovado ajuda federal de emergência ao estado. Descrevendo o furacão como "um grande monstro", Donald Trump elogiou as agências federais de resposta a desastres e prometeu visitar a Florida "muito em breve". "Pode ser que tenhamos um bocadinho de sorte, já que [o Irma] está a mover-se para oeste, pode não causar assim tantos estragos, mas veremos; vamos ver como é que isto se desenrola ao longo das próximas cinco ou seis horas", declarou no domingo à noite.

Pelas 5h da manhã desta segunda-feira, hora de Lisboa, o centro do furacão estava situado a cerca de 20 quilómetros de distância de Lakeland, próxima da baía de Tampa, onde vivem cerca de três milhões de pessoas. O NHC diz que o Irma está a perder força e que, ao longo do dia, deverá transformar-se numa tempestade tropical "a norte da Florida ou a sul da Georgia". "O centro do Irma vai continuar a atravessar o oeste da península da Florida esta segunda-feira de manhã, movendo-se depois para o sudeste dos EUA no final de segunda e na terça-feira."

Antes de chegar à Florida, o Irma passou por Cuba e por outros países e territórios do Atlântico, a sul dos EUA, provocando grande devastação com os seus ventos fortes e chuvas torrenciais — isto depois de outra parte do país, sobretudo o Texas, e de vários países da América Latina terem sido atingidos pelo furacão Harvey há uma semana. Em Cuba, as autoridades falam em "danos significativos" sem avançarem mais detalhes, garantindo contudo que não houve vítimas mas informando que toda a capital, Havana, ficou sem eletricidade.

Em São Martinho, uma ilha partilhada entre França e a Holanda, os estragos foram piores, com seis em cada dez casas a ficarem completamente destruídas à passagem do Irma e as autoridades locais a dizerem que grande parte da ilha está agora inabitável. No território francês, nove pessoas morreram e outras sete continuam desaparecidas; na parte holandesa já foram confirmadas quatro mortes.

Nas ilhas Turcas e Caicos, um território ultramarino do Reino Unido nas Caraíbas, há suspeitas de estragos avassaladores, embora ainda não se conheça a dimensão do desastre. Em Barbuda, uma pessoa morreu e 95% dos edifícios ficaram danificados, tornando a ilha "em larga medida inabitável"; Gaston Browne, o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, calcula que os custos da reconstrução vão ascender aos 100 milhões de dólares (cerca de 83 milhões de euros).

Em Anguilla, outro território britânico ultramarino do Caribe, as autoridades confirmaram um morto e ainda estão a avaliar os "extensos danos". Em Porto Rico, um território dos Estados Unidos sem personalidade jurídica da mesma região, mais de 600 mil residentes tiveram de abandonar as suas casas e mudar-se para abrigos temporários, com três mortos confirmados e falhas de eletricidade em quase toda a ilha — a juntar a cinco mortos e estragos abrangentes nas Ilhas Virgens Britânicas e a quatro mortos e grandes danos em infraestruturas nas Ilhas Virgens dos EUA. O Haiti e a República Dominicana também foram assolados pelo furacão, mas os estragos acabaram por ser menores do que aqueles que tinham sido previstos antes da passagem do Irma.