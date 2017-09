Al-Shabaab mata pelo menos 10 militares na Somália

O grupo terrorista Al-Shabaab (a juventude, em árabe) atacou hoje militares somalis em Beled Hawo, cidade que faz fronteira com o Quénia. A ação, de que resultaram pelo menos dez mortos, consistiu, segundo o porta-voz da Al-Shabaab, na invasão de uma base militar . “Primeiro, um mujahid [combatente] conduziu um carro bomba para dentro da base, depois atacámos”, confirma Abdiasis Abu Musab.

O grupo vinculado à Al-Qaeda afirma ter matado 24 soldados somalis, mas Mohamed Abdullahi, oficial do exército somali, conta à agência Reuters que as vítimas mortais foram dez. Admite, porém, que o número de baixas de ambos os lados possa aumentar.

Abdullahi diz ter sido acordado pela explosão do carro-bomba. “Perdemos pelo menos dez soldados. Perseguimos os terroristas para fora da cidade e matámos sete dos seus membros”.

Os residentes dizem que os confrontos ainda decorrem. A Somália, nação situada no Corno de África, na parte oriental do continente, está em guerra desde a queda do Governo ditatorial de Siad Barre, em 1991.