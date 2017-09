Um presidente deve falar pouco? Macron, o exemplo de Cavaco

Esta semana, ao visitar uma escola, o presidente francês Emmanuel Macron criticou jornalistas que se queixavam da sua pouca acessibilidade: "Vocês vieram comigo para o início do ano escolar. Há doze milhões de criancas a regressar à escola. O importante não é falar de mim. Quando os jornalistas passam o tempo a interrogar-se sobe a comunicação, não falam dos franceses, mas deles próprios! É o que vocês estão a fazer", disse o Presidente.

"Os jornalistas têm um problema", continuou. "Interessam-se demasiado por eles próprios e não suficientemente pelo país. Falem-me dos franceses! Há cinco minutos que vocês me falam e só me falam de problemas de comunicação e de jornalistas, não da França". Em resumo, "deve-se falar quando se tem alguma coisa a dizer. Não estou num espelho que faça com que se fale sempre de como se deve falar".

Nada na constituição diz se um Presidente da República deve falar mais ou menos, cada governante tem o seu estilo de comunicação. Em países de tradição paternalista, entende-se geralmente que um certo grau de 'gravitas' fica bem ao cargo. Mas dentro disso pode haver grandes diferencas. Em Portugal, por exemplo, os dois últimos presidentes fornecem exemplos que contrastam. Enquanto Marcelo fala todos os dois, Cavaco limitava as suas intervenções ao mínimo. Falando agora para defender esse seu estilo, o ex-Presidente deu como exemplo, justamente... Emmanuel Macron.

"Segredo, silêncio, surpresa"

O jovem Presidente francês - cuja atitude 'imperial' já lhe valeu a alcunha de Júpiter, na sequência de uma referência que fez a si mesmo o ano passado - definiu desde o início do seu mandato um estilo de comunicação que passa pela distância em relação aos jornalistas. Ao contrário dos seus antecessores, não faz telefonemas a jornalistas. Decidiu acabar com os tradicionais briefings em 'off', ou de bastidores. Mesmo grande parte das suas intervenções públicas (sete em cada dez, segundo uma estatística do Paris Match) não foram abertas a perguntas.

Quanto a entrevistas, praticamente não as deu durante meses, e as excepções quase nunca foram a jornalistas políticos. Macron chegou a argumentar que os seus pensamentos eram demasiado complexos para serem explicados em entrevista, uma declaração que provocou indignação e gáudio entre os profissionais da imprensa.

O motivo de fundo que ele alegava para manter essa atitude era que queria restaurar a dignidade da função presidencial, à maneira gaulista. E muita gente concordou. Mesmo uma crítica como a deputada socialista Delphine Batho dizia que ele nesse ponto tinha razão: "Nunca pensei que a banalização da palavra presidencial pudesse funcionar. Há que aplicar a regras dos 3 S: segredo, silêncio, surpresa". A palavra presidencial devia ser rara.

Atacar a imprensa: um desporto popular

Mas as coisas não estão a correr tão bem a Macron como se previa. Eleito numa onda de entusiasmo, viu a sua taxa de aprovação descer para metade em poucos meses, como resultado da sua insistência em reformas difíceis, por exemplo do mercado laboral, mas também outro tipo de assuntos, como a sua tentativa (falhada) de criar oficialmente o posto de Primeira Dama no Eliseu ou os 26 mil euros que ele próprio já gastou em maquilhagem.

Com a popularidade em queda acentuada, Mácron decidiu mudar a sua estratégia de comunicação. Talvez tenha mesmo concluído que precisa dos jornalistas, pelo menos a avaliar pelo briefing em off que deu a três deles durante uma viagem ao estrangeiro, contrariando a sua determinação antes anunciada. Ou a grande entrevista depois concedida à revista Le Point. Ou o facto de ter contratado um experiente jornalista como assessor.

Apesar dessas medidas, a relação com a imprensa permanece difícil. No fundo, segundo alguns comentadores, o que se encontra por trás é a vontade de controlar a informação e a dificuldade de o fazer. Por outro lado, como tem sido notado, é raro um governante perdeu votos por criticar jornalistas. Esse desporto é popular em muitos países, e a vitória eleitoral de Donald Trump deu-lhe nova atualidade.

Esta semana, logo após o desabafo de Macron na escola, o comentador de media Daniel Schneidermann publicou no seu Twitter um vídeo que mostrava o Presidente na visita à escola, acompanhado pelo seguinte comentário: "Momentos depois de desancar os jornalistas por narcisismo profissional, Macron pôs no seu Twitter oficial este vídeo, cujo valor informativo sobre o país, as suas energias e esperanças, brilha à luz".

O vídeo mostrava o Presidente num ponto elevado a olhar para crianças que, lá em baixo, gritavam entusiasticamente o seu nome, antes de descer até elas para as cumprimentar e ser tocado.