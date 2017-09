Oleoduto da Amizade verte

A conduta de 30 quilómetros que fornece anualmente à Coreia do Norte 500 mil toneladas de petróleo, construída sob o rio Yalu, chama-se Oleoduto da Amizade. O nome remonta ao tempo em que as relações sino-norte-coreanas eram oficialmente descritas como “de unha com carne”, mas não é a única relíquia do género.

O Acordo de Cooperação e Assistência Mútua, assinado em 1961 pelos dois países, que prevê a ajuda militar de um parceiro ao outro em caso de agressão por um terceiro Estado, também continua em vigor. Mesmo sem um acordo formal, China e Coreia do Norte lutaram juntas na Guerra da Coreia (1950-53), um dos mais devastadores conflitos regionais do século XX e sem o apoio do milhão de “voluntários” chineses enviados por Pequim, o regime de Kim Il-sung, o avô de Kim Jong-un, não teria sobrevivido.

“Apesar da ira do público chinês em relação ao novo teste nuclear da Coreia do Norte, devemos evitar recorrer a medidas precipitadas e extremas”, defendeu o “Global Times”, tabloide nacionalista do PCC, horas depois de a Coreia do Norte ter testado “com sucesso” a sua primeira bomba de hidrogénio. Uma dessa medidas seria o embargo total ao fornecimento de petróleo à Coreia do Norte, o que segundo alguns observadores, poderia provocar o colapso da dinastia Kim.

Este ano, a China já suspendeu a importação de carvão e ferro norte-coreanos, privando o Governo de Pyongyang de uma das suas mais importantes fontes de divisas. Kim Jong-un, no entanto, não abandonou o programa nuclear nem o desenvolvimento de mísseis de médio e longo alcance. “Um quarto do PIB norte-coreano é dedicado à atividade militar”, enquanto “a população vive numa economia de subsistência”, escreveu Kerry Brown, diretor do Lau China Institute do King’s College, em Londres.

Segundo estimativas ocidentais, 90% do petróleo importado pela Coreia do Norte vêm da China e as reservas norte-coreanas neste domínio darão apenas para três meses. Nos últimos anos, as vendas de petróleo da Rússia à Coreia do Norte aumentaram mas continuam muito aquém dos valores faturados pela China.

Depois do teste de domingo, o agravamento das sanções à Coreia do Norte está de novo em discussão no Conselho de Segurança da ONU. “Haverá sanções, mas não será um corte completo do fornecimento de petróleo”, disse o professor Wang Sheng, académico chinês especialista em assuntos coreanos, citado por um jornal de Hong Kong. “A China não quer o colapso do regime (norte-coreano). Quer impulsionar conversações de paz, pelo que fechar a torneira do petróleo não se enquadra no objetivo chinês.”

Mesmo nos meios académicos chineses, nem todos pensam assim. “Este sexto teste deve forçar a China a fazer algo radical”, defendeu Cheng Xiaohe, um perito nuclear da Universidade Popular de Pequim, citado pelo “New York Times”. “Mas o estado de espírito não está a encaminhar-se nessa direção.”

“Alguns chineses sobre-estimam a influência da China na Coreia do Norte” e “têm uma incorreta compreensão das relações internacionais, ao sustentarem que a diplomacia chinesa falhou”, responde o “Global Times”. “Historicamente, a China teve uma influência profunda na península coreana, mas a Republica Democrática e Popular da Coreia (nome oficial da Coreia do Norte) nunca esteve subordinada à República Popular da China.”

A amizade já não é a mesma, pois o teste nuclear de domingo ocorreu pouco antes de Xi Jinping falar na cimeira dos BRICS em Xiamen e foi tomado como provocação. Já em setembro do ano passado houvera três testes de mísseis norte-coreanos durante a cimeira dos G20 em Hangzhou.