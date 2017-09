Número de mortos sobe para 91 e cemitérios mexicanos entopem

O maior terramoto dos últimos cem anos causou devastação no sul do México e o número de mortos não para de aumentar. Na manhã deste domingo já tinham sido contabilizadas 91 mortes. A consequência é que os cemitérios das zonas afetadas começam a não ter capacidade para sepultar os corpos.

A maioria das vítimas mortais será da cidade de Juchitan, onde mais de cinco mil casas foram destruídas. O Presidente do México, Enrique Pena Nieto, já se deslocou à cidade, onde o local mais frequentado neste momento parece ser o cemitério, devido à intensa realização dos funerais, muitos deles acompanhados por bandas, com tambores e instrumentos de sopro, seguindo a tradição local. Das primeiras 65 vítimas identificadas, 37 viviam nesta cidade do estado de Oaxaca.

Em todo o estado foram contabilizados 71 mortos e no de Chiapas mais 15 pessoas morreram. Outras quatro pessoas perderam a vida, segundo as autoridades mexicanas, no estado de Tabasco, mais ao norte. O terramoto teve uma intensidade de 8,1 na escala de Richter, que vai até dez, tendo gerado mais de 720 réplicas.