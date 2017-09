Líder de tribo afirma que mataram pelo menos 18 índios na Amazónia

Adelson Kora Kanamari, lider da tribo Warikama Djapar, habitante do território indígena de Vale do Javari, no extremo oeste do Estado do Amazonas, no Brasil denuncia: "Entre 18 e 21 indígenas" terão sido assassinados no passado mês de agosto, mulheres e crianças incluídas. O crime terá sido cometido por garimpeiros ilegais (mineiros que apanham ouro), dois dos quais encontrar-se-ão detidos, afirma a Survival, uma ONG defensora dos povos indígenas.

Kanamari garante que a situação na região está "muito crítica", sendo os invasores "fazendeiros, caçadores, garimpeiros". "Muitos 'isolados' estão sendo mortos, mas não sabemos ao certo as datas nem o número exato de mortos", contou. O território indígena de Vale do Javari tem 8,5 milhões de hectares - pouco menos do que a área total de Portugal - e tem uma população de 7.000 habitantes, a maioria constituída por índios isolados. Há pelo menos 14 referências de indígenas de cinco etnias diferentes.

A ONG Survivor acusa o Presidente da República, Michel Temer, de ter "uma grande responsabilidade por este ataque genocida", já que cortou o orçamento da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). A Amazónia encontra-se em profunda mudança, com pressões sobre aquela área. Contudo, o Presidente do Brasil vetou em junho uma lei aprovada no Congresso que queria reduzir uma área de preservação no Pará, que é parte da região amazónica.