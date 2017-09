Irma começa a matar na Florida

O furacão já embate na costa da Florida. A primeira morte terá sido por acidente de viação. O pior ainda está por vir, garantem as autoridades norte-americanas

O assalto do furacão Irma à Florida já começou. Com a categoria 4, num máximo de cinco, o olho do furacão já passou por florida Keys e, segundo o Centro Nacional de Furacões, deverá manter esta dimensão enquanto encaminha-se para a costa mais noroeste do estado norte-americano. Com uma velocidade de 215 quilómetros por hora, o Irma já terá provocado a sua primeira vítima mortal, um homem, segundo a agência Reuters, apanhado por um despiste fatal.

O vídeo divulgado pelo "Washington Posto" permite aos leitores ouvir o barulho da passagem do furacão e outro, elaborado pela CNN, mostra os efeitos do primeiro embate

A primeira morte foi a de um homem que terá perdido o controlo do camião que conduzia devido à intensidade do vento, na localidade Monroe, acabando por se despistar. Citado pela agência de notícias espanhola Efe, o presidente do município de Monroe, Rick Ramsay, indicou que as autoridades apenas retiraram o corpo quando viram que podiam "sair e removê-lo de forma segura", ou seja, quando os ventos acalmaram.

As outras duas mortes registaram-se na localidade de Hardee, no interior da Florida, e terão ocorrido na sequência de um choque frontal de automóvel provocado pelas fortes chuvas associadas ao furacão.

Daqui para a frente, as cerca de 36 milhões de pessoas que vivem nas zonas afectadas terão de estar preparadas para enfrentar cheias e inundações, que poderão, segundo as piores estimativas, atingir quatro mestros e meio de altura. Cerca de 300 mil pessoas já se encontram às escuras, um universo que poderá chegar aos cinco milhões de atingidos pela falta de eletricidade.

Cerca de 72 mil pessoas estarão alojadas nos 390 abrigos espalhados pelo estado da Florida. As equipas de salvamento de Miami Beach já deixaram claro que não serão capazes de atender a todos os pedidos de ajuda. Dai que, neste momento, o principal conselho seja "mantenha-se em casa, procure o cómodo mais seguro, afaste-se d eportas e janelas, proteja-se". Após a passagem pela Caraíba, o Irma deixou um rasto de devastação e 25 mortos.