Irma a esmorecer ainda deixa rasto de destruição

O furacão Irma, que alcançou terra na costa oeste da Florida no domingo à tarde com ventanias de 250 km por hora, avançou pelas costas daquele Estado já considerado "zona catastrófica" por Donald Trump, e deixou para trás mais um tremendo rasto de devastação. Depois começou a esmorecer e baixou para categoria 2, numa escala que vai até cinco, anunciou o centro americano de furacões.

As populações de toda uma imensa região, que vai das Caraíbas aos EUA, vivem ainda o tormento de uma tempestade sem precedentes. Há mais de dois milhões de pessoas sem luz, pelo menos trinta mortes e prejuízos de valores ainda difíceis de calcular, mas seguramente de grande magnitude, como tem já sido apontado por várias autoridades de diferentes países. A reconstrução será agora a tarefa prioritária.

Por volta das 17h00 em Miami (22h00 em Lisboa), o Irma localizava-se a uma dezena de quilómetros a norte da localidade balneária de Naples e dirigia-se para o norte da península a uma velocidade de 22 quilómetros/hora.

A previsão é de que à chegada a Tampa Bay esteja já reduzido à categoria 1, mas as autoridades alertaram a população que, ainda assim, o furacão é perigoso.

O quarto estado mais populso dos EUA, com 21 milhões de habitantes, organizara, como medida de prevenção para atenuar os efeitos do Irma, uma gigantesca operação de deslocação de populações para centros de acolhimento ou locais mais seguros. Mais de seis milhões de pessoas foram insistentemente aconselhadas a abandonarem as suas casas e foi dado abrigo a a algumas dezenas de milhar em 399 refúgios públicos.

A depressão, que deverá manter-se como furacão até segunda-feira de manhã, estava a causar ventos de 175 km/h e deverá provocar grandes inundações.

Estes ventos são sentidos num raio de 130 quilómetros do olho do furacão, enquanto os ventos geralmente associados a uma tempestade tropical fazem-se sentir num raio de 350 quilómetros, sublinha o mesmo centro.

Depois de viajar ao longo da costa, a previsão aponta que o Irma se vire mais para o interior do norte e o sudoeste da Geórgia, na tarde de segunda-feira.

O furacão já causou três mortos no estado da Florida, Em Miami as imagens televisivas mostram árvores arrancadas pela força do vento e ruas alagadas.