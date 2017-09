Atentado na Somália provoca quatro mortos

Um atentado suicida em Beledweyne, no centro da Somália, provocou pelo menos quatro mortos e treze feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas hoje num atentado suicida em Beledweyne, no centro da Somália, que foi reivindicado pelo grupo extremista al-Shabab, disse um responsável das forças de segurança locais.

“O suicida fez-se explodir num café situado em frente às instalações da administração regional. Quatro pessoas, civis, morreram e 13 ficaram feridas”, referiu Mohamed Abdulkarim à agência France-Presse num contacto telefónico.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, que cita um porta-voz policial do distrito, Hussein Osman, morreram pelo menos seis pessoas no ataque.

Na reivindicação do atentado, através do ‘site’ da sua Radio Andalus, o al-Shabab indica que “seis soldados, entre os quais três do Djibouti, foram mortos na explosão na sede dos apóstatas em Beledweyne”.

Cerca de 300 quilómetros a norte de Mogadíscio, Beledweyne é a capital da região de Hiran e onde se situa o escritório do governador.

Um contingente do Djibouti integra a força da União Africana na Somália (AMISON), com um total de 22.000 homens, destacada para combater o al-Shabab.

Expulsos de Mogadíscio em 2011, os ‘jihadistas’ controlam ainda vastas zonas rurais.