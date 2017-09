Vice-presidente do Uruguai demite-se

O vice-presidente do Uruguai, Raúl Sendic, apresentou este sábado a sua demissão, na sequência de uma reunião do conselho de ética do seu partido, a Frente Ampla, para avaliar a conduta de Sendic, que terá gasto milhares de dólares em compras pessoais com o cartão de crédito da petrolífera estatal Ancap, quando era seu presidente.

O anúncio da demissão foi feito por Raúl Sendic na sua conta no Twitter, numa mensagem em que revelou ter dado conhecimento da decisão ao seu partido e ao presidente uruguaio, Tabaré Vásquez.

O partido de Sendic concluiu já que o vice-presidente agiu de forma “inaceitável” na gestão dos dinheiros públicos, apesar de Raúl Sendic ter argumentado não haver provas de que cometeu irregularidades.

Em junho deste ano o semanário uruguaio “Búsqueda” revelou que Sendic recorreu ao cartão de crédito da Ancap para fazer compras em lojas de roupa e supermercados, tendo também adquirido produtos eletrónicos, jóias e outros bens. Os gastos foram realizados nos períodos de 2005 a 2008 e, sobretudo, de 2010 a 2013.