Suspeita de massacre na Amazónia

Está a ser investigado no Brasil um possível massacre ocorrido em agosto no Vale do Javar, no rio Jandiatuba, que banha várias reservas indígenas do estado do Amazonas. A Organização não-governamental Survival deu o alerta, revelando fotografias aéreas que mostram vastas zonas queimadas, garantindo que 1/5 da tribo foi dizimado, incluindo mulheres e crianças.

Suspeita-se que a autoria seja de mineiros, que se terão vangloriado da matança com a exibição de "troféus" na cidade mais próxima. Nesta área da maior floresta do mundo, com uma área de 5 500 000 km², a atravessar profundas transformações, vivem muitas tribos isoladas. A região é conhecida como Fronteira Isolada Amazónica.

Os conflitos entre comunidades indígenas e grandes proprietários ou madeireiros não é de agora, mas têm-se intensificado os registos de matanças às mãos de grupos armados não identificados. A Survival acusa o governo Temer de ser "extremamente anti indígena" e de ter negligenciado propositadamente a sua proteção.