Mulher de primeiro-ministro israelita suspeita de fraude

É um problema comum. Muitas são as primeiras-damas que se vêem a braços com suspeitas de fraude, quando falamos da gestão dinheiros públicos. Aconteceu com o candidato da direita às eleições francesas, François Fillon, e a mulher, Penélope; e os gauleses travaram de imediato a ideia do atual presidente Emmanuel Macron, de atribuir um orçamento de fundos públicos a Brigitte Macron, sua mulher, pelo desempenho do cargo de Primeira Dama, para citar apenas dois exemplos. Em Israel, o procurador-geral fez saber que vai processar a mulher de Benjamin Netanyahu por fraude, por ter usado fundos públicos para pagar mobiliário de exterior e trabalho de electricista na casa privada do casal, em Caesarea, e por ter recorrido a funcionários do Estado para tomar conta do seu pai moribundo. Mas não é tudo. Sara Netanyahu é acusada de conspirar com um membro do 'staff' do primeiro-ministro para esconder o facto de possuírem um cozinheiro oficial, para assim poder encomendar centenas de refeições de 'catering' a restaurantes caros e cobrá-las ao Estado.

Ao todo, são quatro acusações de corrupção as que a primeira-dama Israelita enfrenta no chamado "meal-booking affair", a mais grave das quais pode resultar numa sentença de cinco anos de prisão. Benjamin Netanyahu desdramatiza, e escreve, na sua página de Facebook, que as acusações à sua esposa são "absurdas", afirmando que a sua família tem sido acossada e espiolhada como nenhum dos seus precedentes.

Na verdade, o próprio Benjamin Netanyahu encontra-se envolto em suspeição com montantes bem mais gravosos: uma investigação está a apurar se houve corrupção na compra de submarinos e mísseis alemães no valor de 1,66 mil milhões de euros... Ao fim de dois anos de um governo ensombrado por suspeitas, os Israelitas já parecem responder com alguma indiferença a estas acusações. Conseguirá "Bibi", como é conhecido, descalçar mais esta bota? É o que veremos.