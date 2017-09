Sismo fez hotel colapsar no México

O sismo de 8,4 na escala de richter que abalou o México na quinta-feira à noite provocou o colapso de um hotel no município Matias Romero, no estado de Oaxaca no sudoeste do país. A proteção civil disse que há pessoas encurraladas entre os escombros do edifício.

O governador Alejandro Murat indicou que várias pessoas ficaram feridas, mas que para já não há indicação de que o colapso tenha provocado mortos. O edifício partiu-se ao meio, ficando a sua fachada inclinada.

Entretanto, o Presidente Enrique Peña Neto alertou esta sexta-feira para a possibilidade de nas próximas 24 horas ocorrer uma forte réplica do sismo de quinta-feira à noite, indicando que se tratou do maior ocorrido no país este século.

O epicentro teve lugar 37 quilómetros a sudoeste de Tonal, no Estado de Chiapas.

O sismo derrubou casas no Estado de Chiapas e fez edifícios abanar violentamente na Cidade do México. Há cinco mortos confirmados. Três pessoas morreram quando a sua casa colapsou em Chiapas. As outras duas mortes ocorreram no Estado de Tabasco. O número total de vítimas poderá contudo ser superior.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico ativou um alerta para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.