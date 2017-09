Sismo de magnitude 8,1 em Richter abala o México, há pelo menos três mortos confirmados

O poderoso terramoto teve o seu epicentro a 70 quilómetros de profundidade e a cerca de 87 quilómetros de distância da cidade de Pijijiapan, no estado de Chiapas. Já foram emitidos alertas de tsunami no México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá e Honduras

Um sismo de magnitude 8,1 na escala de Richter abalou esta sexta-feira o México, provocando pelo menos três mortos, com as autoridades a avisarem que o balanço poderá ser superior. Segundo o Centro Geológico dos EUA, o epicentro do sismo está localizado a cerca de 87 quilómetros de distância da cidade de Pijijiapan, no estado mexicano de Chiapas, e a 70 quilómetros de profundidade. Alertas de tsunami já foram emitidos no país, bem como nas restantes nações do Golfo do México — Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá e Honduras.

Quando a terra começou a tremer, centenas de residentes e turistas fugiram para as ruas na Cidade do México; apesar de estar situada a mais de mil quilómetros de distância do epicentro do sismo, a capital continua a ser abalada por réplicas de quase um minuto de duração cada. Duas mortes já foram confirmadas no estado mexicano de Chiapas, mais perto do epicentro, e na vizinha Guatemala o Presidente confirmou que haverá pelo menos um morto.

No Twitter, o líder mexicano, Enrique Peña Nieto, informou os cidadãos que está em contacto com o Centro de Prevenção de Desastres, depois de o instituto ter confirmado que o sismo desta madrugada foi mais poderoso do que aqueles que devastaram o México em 1995 e em 1985; este último teve o seu epicentro perto da Cidade do México e causou milhares de mortos.

No rescaldo do abalo, foram registadas váras réplicas com magnitudes de entre 4,9 e 5,7 em Richter na zona costeira do México, sobretudo na cidade de Paredon — isto numa altura em que o país está a preparar-se para receber o Katia na sua costa leste, um furacão de categoria 1 que deverá trazer consigo ventos de até 140 quilómetros/hora. Neste momento, há registos de falhas de eletricidade na capital, embora não haja grandes estragos confirmados ali.

Num discurso na televisão nacional, o Presidente guatemalteco, Jimmy Morales, pediu calma e sangue frio à população no rescaldo do sismo. "Há registos de alguns danos e um morto confirmado, apesar de ainda não sabermos os detalhes exatos", disse citado pela Associated Press.