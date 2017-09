Novo balanço: sobre para 58 o número de mortos no sismo no México

Já foi considerado o sismo “mais intenso do último século” no México aquele que na madrugada desta sexta-feira se fez sentir no país. Segundo o mais recente balanço da Proteção Civil, pelo menos 58 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. O abalo registou uma magnitude de 8,2.

Neste momento, está em curso uma operação de resgate nos estados de Tabasco, Oaxaca e Chiapas, onde as autoridades temem que haja pessoas debaixo dos escombros.

De acordo com o Presidente do México, Enrique Peña Nieto, pelo menos 200 pessoas ficaram feridas na sequência do sismo de magnitude 8,1, considerado o mais forte a afetar a região no último século.

Uma das cidades mais afetadas pelo sismo foi Juchitán, em Oaxaca, onde morreram pelo menos 17 pessoas. A câmara municipal da cidade, assim como um número indeterminado de edifícios ficaram destruídos ou com estragos consideráveis. “A situação em Juchitán é muito grave; este é o momento mais terrível da história da cidade”.

em desenvolvimento