Novo balanço: sobe para 58 o número de mortos no sismo no México

Já foi considerado o sismo “mais intenso do último século” no México aquele, que na madrugada desta sexta-feira, se fez sentir no país. Segundo o último balanço da Proteção Civil, pelo menos 58 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. O abalo teve uma magnitude de 8,2.

As mortes registaram-se em três estados mexicanos: 45 em Oaxaca, dez em Chiapas e três em Tabasco (incluindo duas crianças). A informação foi confirmada pelo responsável da Proteção Civil, que acrescentou que neste locais decorrem ainda operações de resgate com membros do Exército, da Marinha e da Polícia Federal mexicana. Teme-se que haja pessoas debaixo dos escombros. De acordo com o Presidente do México, Enrique Peña Nieto, pelo menos 200 pessoas ficaram feridas.

Uma das cidades mais devastadas foi Juchitán, em Oaxaca, onde morreram pelo menos 17 pessoas. A câmara municipal da cidade, assim como um número indeterminado de edifícios, ficaram destruídos ou com estragos consideráveis. “A situação em Juchitán é muito grave; este é o momento mais terrível da história da cidade”, afirmou o presidente da Câmara, citado pela BBC.

Em Chiapas foi declarado estado de emergência. Chiapas e Oaxaca, onde vivem cerca de nove milhões de pessoas, são dois dos estados mais pobres do México.

Gonazalo Segundo contou à CNN que já estava na cama quando sentiu tudo a abanar. “Estava à espera de ter uma noite tranquila mas, de repente, começou tudo a abanar e a partir-se... copos, móveis, tudo”.

“A minha casa abanou durante mais de três minutos. Fiquei desesperado e saí para o exterior com a minha família. Lá fora, o chão ainda estava a tremer”, descreveu à televisão norte-americana Tuxtla Gutierrez.

O abalo registou-se às 23h50 (04h50, hora em Lisboa), com epicentro no Oceano Pacífico, a cerca de 120 quilómetros da costa (e a mil quilómetros a sudeste da Cidade do México, capital do país) e a uma profundidade de 69,7 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo foi sentido em metade do país e por cerca de 50 milhões de pessoas. Afetou também grande parte da América Central. De acordo com o Serviço Sismológico Nacional Mexicano, foram registadas um total de 266 réplicas nas dez horas que se seguiram ao sismo, sendo que a réplica mais forte teve uma magnitude de 6,1.

Em setembro de 1985, um sismo de magnitude 8,0 resultou na morte de cerca de 9.500 pessoas na Cidade do México e arredores.

Agora, as autoridades pedem à população que se mantenha alerta devido à possibilidade de réplicas. A hipótese de tsunami não foi excluída e por isso pede-se atenção redobrada nas zonas costeiras do México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.

As escolas e serviços públicos vão manter-se encerrados até serem avaliados os estragos nos edifícos. Cerca de 1,85 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade na sequência do sismo. Na maioria dos casos, porém, esta já foi restabelecida, disse o Presidente mexicano, acrescentando que também “algumas pessoas8 ficaram sem água. Os aeroportos, estradas, portos, caminhos de ferro e serviços de telecomunicações estão a funcionar com normalidade, referiu a secretária de Estado das Comunicações e Transportes.