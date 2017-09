Furacão Irma continua a varrer arquipélagos do Atlântico e já provocou 14 mortos

O furacão Irma chegou às Ilhas Turcas e Caicos na madrugada desta sexta-feira, depois de ter provocado pelo menos 14 mortos à passagem pelas Caraíbas em direção a norte, ao estado norte-americano de Miami, onde deverá chegar no domingo. É a primeira vez que o território ultramarino britânico experiencia um furacão de categoria 5, com ventos fortes e mares revoltos. O Irma já causou grandes estragos e cheias no Haiti, um país pobre daquela região que ainda está a recuperar do devastador sismo de 2010. Cerca de 500 mil pessoas já foram aconselhadas a abandonar as suas casas no sul da Florida antes da chegada do furacão, prevista para domingo.

Calcula-se que cerca de 1,2 milhões de pessoas já foram afetadas pelo Irma, com a Cruz Vermelha a avisar que esse número pode disparar rapidamente para os 26 milhões de afetados nos próximos dias. Apesar de os ventos trazidos pelo furacão terem moderado ligeiramente, soprando a um máximo de 270 quilómetros/hora, o Irma continua a prometer devastação em toda a zona do Caribe, prevendo-se que chegue esta sexta-feira a Cuba. Com isto estão a aumentar os receios de disseminação rápida de doenças em áreas onde os serviços de saneamento e a distribuição de água potável ficaram destruídos à passagem do furacão, com as autoridades dos vários arquipélagos a avisarem que o balanço de mortos deverá ser superior à contagem oficial.

Neste momento, o Irma está nas Turcas e Caicos prevendo-se que continua a mover-se para norte, em direção às Bahamas. Cuba deverá ser o próximo país a ser atingido pela tempestade, antes de chegar à Florida no fim-de-semana; o chefe da agência federal dos EUA para a gestão de emergências prevê um impacto "verdadeiramente devastador" naquele estado, depois de o furacão Harvey ter deixado um rasto de destruição à sua passagem pelos estados do Golfo do México na semana passada.

No arquipélago que integra a região ultramarina da Grã-Bretanha, com cerca de 35 mil habitantes, uma testemunha descreveu uma queda súbita da pressão atmosférica que se sentiu no peito à chegada do furacão, que inundou ruas e estradas e arrancou dezenas de telhados de casas na principal ilha, Grand Turca, bem como postes de eletricidade. À BBC, o governador da ilha, John Freeman, disse que as pessoas que vivem em áreas de baixa altitutde estão a ser retiradas das suas casas e colocadas em abrigos temporários. Virginia Clerveaux, diretora do Departamento de Gestão de Desastres e Emergências das Turcas e Caicos, já avisou que até as áreas interiores das ilhas podem ficar inundadas à passagem do furacão. "Estamos a esperar cheias tanto das chuvas como do reforço da tempestade [no mar] e podemos não conseguir ir ao encontro de muitos residentes para os resgatar em tempo útil", avisou.

Em Cuba, milhares de turistas instalados em resorts costeiros na parte mais exposta da ilha já foram retirados. O Reino Unido, França e Holanda já enviaram navios, equipas de resgate e ajuda de emergência para os seus territórios já atingidos pelo Irma; o facto de os aeroportos e portos terem ficado parcialmente destruídos está a dificultar as operações no terreno.

Neste momento, a pequena ilha de Barbuda está "praticamente inabitável", com 95% dos edifícios danificados à passagem do furacão e pelo menos um morto confirmado; o primeiro-ministro, Gaston Browne, estima que a reconstrução deverá custar 100 milhões de dólares (82,8 milhões de euros). Na ilha de São Martinho, que integra o território francês de St. Martin e a secção holandesa de Sint-Maarteen nas Antilhas, as autoridades já confirmaram cinco mortos. Em Porto Rico, um território insular dos EUA, mais de seis mil residentes foram levados para abrigos e grande parte do território está sem eletricidade; pelo menos três pessoas morreram à passagem do Irma nessa ilha, com outras quatro mortes confirmadas nas Ilhas Virgens dos EUA, cujas infraestruturas sofreram danos generalizados. Em Anguilla, território britânico ultramarino das Caraíbas, um residente diz que a ilha parece ter sido atingida por uma bomba atómica, havendo pelo menos um morto confirmado. Nas Ilhas Virgens britânicas foi delcarado estado de emergência, antecipando-se um elevado balanço de vítimas.

Este domingo, o Irma deverá atingir o estado da Florida já revisto para a categoria 4. "O tamanho desta tempestade é enorme", referiu na quinta-feira o governador Rick Scott. "É maior que todo o nosso estado e poderá causar grandes impactos ameaçadores nas duas costas, de costa a costa." A isto, o Presidente norte-americano, Donald Trump, acrescentou ontem: "Posso dizer isto: a Florida está tão bem preparada quanto possível para uma coisa assim. Agora é uma questão de ver o que acontece."

As estradas e aeroportos do estado estão atolados com milhares de pessoas em fuga das áreas em risco que já foram evacuadas, havendo muitos turistas presos na região por causa da suspensão de voos de e para a Florida. Esta manhã, o aeroporto internacional de Orlando anunciou que, a partir das 17h locais de sábado (22h em Lisboa), todos os voos comerciais vão deixar de descolar.

Depois da passagem do furacão Harvey pelo sul dos EUA e da devastação trazida pelo Irma, antecipa-se que o Atlântico vá ser atingido de seguida pelo furacão Joe, de categoria 3, com ventos de até 195 quilómetros/hora; o Centro Nacional de Furacões já avisou que a tempestade pode ficar mais forte ao longo dos próximos dias, à medida que se dirige para a costa leste americana. No Golfo do México, o furacão Katia continua estacionado na categoria 1, com ventos de até 140 quilómetros/hora. Todo o estado de Veracruz, no México, está sob alerta por causa da antecipada chegada dessa tempestade no sábado.