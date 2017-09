Administração Trump prepara-se para anular diretrizes contra violência sexual nas universidades

O Departamento de Educação norte-americano está a planear rever as regras implementadas por Barack Obama para combater as violações e agressões sexuais nos campus universitários dos EUA, anunciou na quinta-feira Betsy DeVos. Em declarações aos jornalistas, a secretária de Educação da administração Trump disse ontem que as novas diretrizes de combate à violência sexual nas universidades devem ter em consideração os direitos das vítimas mas também dos acusados. O anúncio sinaliza uma mudança profunda na forma como as universidades aplicam a Title IX, uma lei federal que proíbe a discriminação de género no acesso à educação.

"A era das 'regras por carta' acabou", anunciou DeVos em referência ao guia implementado pelo antecessor de Donald Trump há seis anos, quando a mando de Barack Obama o gabinete de Direitos Civis (OCR) do Departamento de Educação enviou cartas às administrações de faculdades e universidades dos EUA exigindo-lhes que combatessem o assédio e a violência sexual nos seus campus. Na missiva de 19 páginas, inaugurada com as palavras 'Caros colegas', a anterior administração abordava a questão das violações nas universidades, sublinhando que se integram na categoria de assédio sexual, proibido sob a lei Title IX, e ameaçando retirar fundos federais às escolas que não fizessem uma gestão cuidada das queixas de violência sexual.

A medida foi aplaudida por ativistas dos direitos das mulheres, classificada como um grande passo o combate às violações, mas os críticos alegaram na altura que as diretrizes violavam o direito a um processo justo consagrado aos suspeitos agressores — o mesmo argumento de igualdade de direitos ontem invocado por DeVos. Num discurso na Universidade de George Mason, no estado da Virginia, a secretária da Educação classificou o conjunto de medidas implementadas por Obama como "um sistema falhado" que não fez mais do que causar "prejuízos a todos os envolvidos".

"Em vez de trabalhar com as escolas em nome dos estudantes, a anterior administração dotou o OCR de armas para lutar contra as escolas e contra os estudantes", acusou a atual secretária de Estado. Para DeVos, a definição de violência sexual nas diretrizes do anterior governo federal é "demasiado abrangente" e, em muitos casos, defendeu, tem envolvido "estudantes e professores que foram postos sob investigação e castigados simplesmente por dizerem o que pensam".

No mesmo discurso, a chefe do Departamento de Educação sublinhou que a má-conduta sexual é "repreensível, repugnante e inaceitável". "Todos os sobreviventes de má-conduta sexual têm de ser levados a sério. [Mas] cada estudante acusado de má-conduta sexual deve saber que a culpa não é predeterminada. Isto são princípios que não são negociáveis."

Grupos de direitos civis dedicados a apoiar vítimas de violência sexual estão chocados com o anúncio da administração Trump, entre eles o National Women's Law Center. À Associated Press, a presidente e CEO da organização, Fatima Goss Graves, classificou a reversão das diretrizes de Obama como "luz verde para que o assédio sexual seja ainda mais varrido para debaixo do tapete".

Os que defendem os suspeitos de agressões sexuais, pelo contrário, já aplaudiram o plano de DeVos. "Seis anos e meio desta política falhada deixaram-nos com um sistema no qual as vítimas continuam a não confiar e em que os acusados têm todas as razões para acreditar que está montado contra eles", defende Robert Shibley, diretor executivo da Fundação para os Direitos Individuais na Educação. "É tempo de rescindir a carta 'Caros colegas' e substituí-la por um processo regulatório e legal em que todos tenham uma palavra a dizer."