Theresa May manifesta “apoio incondicional” à oposição venezuelana

Theresa May manifestou o seu “apoio incondicional” à oposição venezuela. “Temos sido consistentes na nossa condenação à ação do Governo venezuelano e no nosso apoio incondicional à Assembleia Nacional [parlamento] enquanto instituição democrática”, afirmou a primeira-ministra britânica.

“A reunião de hoje é um sinal claro de que o Reino Unido irá continuar a trabalhar com os seus parceiros internacionais para fazer pressão sobre as autoridades [venezuelanas], de modo a evitar que o país se afaste da democracia”, disse May, expressando ainda “grande preocupação” pela detenção do líder da oposição Leopoldo Lopez, em prisão domiciliária desde 8 de julho.

“A detenção de López e as medidas adotadas pelas autoridades venezuelanas para impedir a sua mulher Lilian Tintori de se deslocar à Europa são um tema de grande inquietação”, afirmou a primeira-ministra britânica. “Apelo mais uma vez ao Governo da Venezuela para se assegurar de que os direitos humanos, o Estado de direito, a separação de poderes e a integridade das instituições democráticas são respeitados”, acrescentou.

Julio Borges visita Londres depois de ter estado em várias capitais europeias e participado em reuniões com o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, e a chanceler alemã, Angela Merkel.