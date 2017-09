Irma deixa Barbuda “totalmente devastada” e 95% da parte francesa de Saint-Martin destruída

O furacão Irma atingiu as Caraíbas, deixando a ilha de Barbuda "totalmente devastada" e 95% da parte francesa de Saint-Martin, nas Antilhas Pequenas, destruída, segundo informações oficiais divulgadas na noite de quarta-feira.

A pequena ilha de Barbuda, nas Caraíbas, foi "totalmente devastada" pela passagem do Irma, que causou a morte de uma pessoa, segundo o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne.

“Por enquanto temos apenas registo de uma morte", disse Browne. No entanto, o furacão de categoria 5 causou a destruição da ilha que tem 1.600 habitantes, que agora "não é mais que um monte de destroços”.

Também nas Caraíbas, a parte francesa da ilha franco-holandesa Saint-Martin ficou "95% destruída" com a passagem do Irma, disse na quarta-feira à noite o presidente do conselho territorial local, Daniel Gibbs.

“É uma catástrofe enorme. 95% da ilha está destruída. Estou em choque. É uma loucura”, declarou ao telefone com a Rádio Caraíbas Internacional.

Pelo menos 8 pessoas morreram na parte francesa da ilha de Saint-Martin, segundo indicou o ministro do Interior francês Gerard Collomb. Há também informação de 23 feridos nos territórios franceses de ilhas das Caraíbas.

O ministro frisou contudo que o número de vítimas em Saint-Martin e Saint Barthelemy pode ser superior pois as equipas de salvamento ainda têm que terminar a sua inspeção às ilhas. “O reconhecimento começará realmente ao início do dia”, afirmou esta quinta-feira, em declarações à rádio France Info.